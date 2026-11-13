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عربي ودولي

أكثر من مليون أوروبي يطالبون بتعليق الشراكة التجارية والسياسية مع
عربي ودولي

أكثر من مليون أوروبي يطالبون بتعليق الشراكة التجارية والسياسية مع "إسرائيل"

2026-11-13 07:19
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أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستدرس اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، بعدما وقّع أكثر من 1.1 مليون مواطن أوروبي عريضة تطالب بتعليق العلاقات التجارية والسياسية مع "إسرائيل"، على خلفية اتهامها بالإخفاق في منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


وجمعت العريضة نحو 1.1 مليونًا و117 ألفًا و104 توقيعات موثّقة من مواطني الاتحاد الأوروبي في 12 دولة عضوًا، متجاوزةً بذلك العتبات المطلوبة للنظر فيها، حسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية في بروكسل.

وأضافت أنها المبادرة الـ15 التي تستوفي الشروط اللازمة لكي تدرسها المفوضية. وبموجب لائحة مبادرات المواطنين الأوروبيين، يتعين على المفوضية بدء دراسة المبادرة المستوفية للشروط بعد تسلّمها، والرد عليها خلال 6 أشهر.

وأوضحت أن ردها الرسمي سيصدر بحلول 12 أيار/مايو 2027، وسيتضمن الخطوات التي تعتزم اتخاذها أو أسباب عدم اتخاذ أي إجراء.

ومن المقرر أن تجتمع المفوضية بممثلي المبادرة في الأسابيع المقبلة لبحث مطالبهم بالتفصيل، على أن يعقد البرلمان الأوروبي بعد ذلك جلسة استماع علنية بشأنها.

وتمنح اتفاقية الشراكة الكيان الصهيوني امتيازات تجارية، وتواجه دعوات متزايدة إلى تعليقها منذ العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

أهمية الاتفاقية: اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995 والنافذة منذ عام 2000 تشكل الإطار الأساسي للعلاقات التجارية والسياسية بين الجانبين. ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، إذ استحوذ على نحو ثلث تجارتها السلعية عام 2025.

وخلصت مراجعة أطلقتها المفوضية الأوروبية العام الماضي إلى أن "إسرائيل" انتهكت القانون الدولي في قطاع غزة، وطُرحت لاحقًا خيارات لفرض عقوبات محدودة، لكن الاتحاد لم ينفذها، مستندًا إلى مسار وقف إطلاق النار.

وقالت النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي مانون أوبري، في كلمة خلال تسليم التوقيعات، إن أمام المفوضية 6 أشهر للرد على المبادرة.

وأضافت: "لكننا نعلم جميعًا أن يومًا واحدًا أو أسبوعًا أو شهرًا واحدًا مدة طويلة جدًا لمن يعانون في أنحاء فلسطين ولبنان جراء الحرب والإبادة الجماعية التي يقودها بنيامين نتنياهو".

ودعت أوبري الاتحاد الأوروبي إلى الإصغاء إلى أكثر من مليون شخص وقّعوا على المبادرة، وإلى ملايين آخرين حول العالم يطالبون بالعدالة لفلسطين.

وتابعت: "لن نتخلى عن نضالنا حتى يتحرر كل فلسطيني من القمع والإبادة الجماعية وينال حريته".
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة الاتحاد الأوروبي
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