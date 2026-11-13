محمد خواجوئي - صحيفة الأخبار

يتصاعد التوتر بين إيران وأوروبا وسط تهديدات متبادلة واتساع المواجهة الأمنية والاستخباراتية، ما ينذر بامتداد تداعيات حرب الشرق الأوسط إلى القارة الأوروبية، ويضع العلاقات الدبلوماسية ومعادلات الردع أمام اختبار جديد.

ينذر التوتّر المتصاعد بين إيران وأوروبا، في الأسابيع الأخيرة، بمسار أوسع وأخطر، عنوانه احتمالية تمدّد جغرافيا الحرب من الشرق الأوسط إلى قلب القارّة الأوروبية. ففي وقت يخيّم فيه ظلّ التهديدات الأميركية والإسرائيلية على المنطقة منذ أشهر، تسعى طهران، عبر إعادة تعريف عقيدتها الردعية، إلى إنهاء حالة «اللاحرب واللاسِلم» المُستنزِفة والغامضة، وهو ما يقتضي رفع كلفة أيّ مغامرة عسكرية ضدّ البلاد، وتذكير الأطراف الغربية كافة بالمبدأ الاستراتيجي القائل: «الأمن إمّا للجميع وإمّا ليس لأحد». ومن شأن هذا التحوّل أن يُحدِث تأثيراً عميقاً في المعادلات الأمنية للدول الأوروبية، التي ستجد نفسها هذه المرّة مضطرّة إلى التعاطي مع تداعيات ملموسة للحرب في الشرق الأوسط، علاوة على تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وليس هذا التصاعد في التوتّر وليد لحظته، بل هو ثمرة تراكم أعوام طويلة من انعدام الثقة والانسداد الدبلوماسي. فالترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، التي لطالما حاولت تسويق نفسها بوصفها طرفاً مستقلاً وحارساً للاتفاق النووي لعام 2015، انزلقت في الأعوام الأخيرة إلى الانخراط العملي في سياسة الضغوط القصوى الأميركية. وهكذا، جاءت العقوبات المصرفية والنفطية الأوروبية، إلى جانب المشاركة في قرارات مجلس حكام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، ومحاولات تفعيل العقوبات الدولية، لتُحكِم طوق الحصار الاقتصادي حول إيران، التي باتت تَعدّ ذلك مشاركة صريحة في الحرب الاقتصادية وعملية استنزاف البنى الحيوية للبلاد.



تسعى إيران لإفهام أوروبا بأن حصانتها القائمة على البعد الجغرافي ليست ثابتة

وفي هذا السياق، برزت التصريحات الأخيرة لأمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، محسن رضائي، والتي حذّر فيها من أنه في حال استُخدمت القواعد الأميركية في أوروبا لشنّ هجمات ضدّ إيران، فإنها ستتحوّل إلى أهداف مشروعة، منهياً بذلك الفرضية التي طالما شكّلت الحجرَ الأساسَ في الحسابات الأوروبية. فلطالما توهّمت أوروبا، متحصّنةً بمظلّة حلف «الناتو» والبعد الجغرافي، أنها بمنأى عن تداعيات الأزمات في الشرق الأوسط، فراحت تدعم الإجراءات العدائية ضدّ إيران بكلّ أريحية؛ غير أنها تجد نفسها اليوم أمام واقع تمدّد الأزمة إليها، مع تهديد طهران باستهداف القواعد التي يمكن أن تشكّل منصّات انطلاق للعدوان عليها، وإعلان «الحرس الثوري» رفع القيود الذاتية المفروضة على مدى الصواريخ الإيرانية (البالغ ألفي كيلومتر).

ووجد هذا التوتّر صداه على الصعيد الميداني أيضاً؛ فخلال الأسابيع الأخيرة، سارعت الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام في دول مثل بريطانيا وفرنسا، بصورة متزامنة، إلى ادّعاء إحباط عمليات أمنية تُنسب إلى إيران على أراضيها، بدءاً من تورّط طهران المزعوم في «حادثة أمنية» بالقرب من قاعدة «فيرفورد» الجوية في بريطانيا، وصولاً إلى الهجوم السيبراني الواسع الذي استهدف ثلاجات المتاجر الكبرى في فرنسا ومبرّداتها. وهي ادعاءات غالباً ما أعقبتها خطوات تصعيدية تمثّلت في استدعاء الدبلوماسيين، وفرض عقوبات جديدة على كيانات وشخصيات إيرانية، وتشديد التدابير والإجراءات الاحترازية. ولم تقتصر الأمور على ذلك؛ إذ أُدين، أمس، مواطنان إيرانيان في بريطانيا بتهمة «التجسّس لصالح جهاز الاستخبارات الإيراني»، في وقت أعلن فيه الوزير المُنتدب للشؤون الأوروبية في فرنسا، بنجامين حداد، توجّه بلاده لتشديد العقوبات على إيران ردّاً على الهجوم السيبراني المزعوم. وبغضّ النظر عن صحّة تلك الادّعاءات - التي يرفضها المسؤولون الإيرانيون جملة وتفصيلاً - من عدمها، فالأكيد أن حرب الظلال والاستخبارات امتدّت عملياً لتخترق عمق القارة الأوروبية، وهو ما من شأنه تأجيج التوتر وتعميق هوّة انعدام الثقة.

فاستمرار هذا المسار قد يُفضي إلى قطع كامل للعلاقات واستدعاء السفراء وإغلاق آخر نوافذ الحوار، الأمر الذي يرفع احتمالية وقوع خطأ في الحسابات. كما أن أوروبا التي لم تتحرّر بعد من تبعات أزمة الطاقة الناجمة عن حرب أوكرانيا، لا تملك قدرة تُذكر على الصمود أمام زعزعة أمن المسارات التجارية وخطوط الملاحة وأسواق الطاقة العالمية؛ وبالتالي، فإن تصعيد التوتّر مع إيران قد يولّد أزمات متسلسلة جديدة لا قِبل للقارّة بتحمّلها. في المقابل، يبدو أن طهران تتوخّى توليد دافع أقوى لدى الساسة الأوروبيين لكبح جماح السياسات الحربية لواشنطن و"تل أبيب". ويرى بعض المحلّلين أن تهديدات إيران الأخيرة لا يمكن عدّها مؤشراً على نية الدخول في مواجهة شاملة، بل أداة لإعادة بناء توازن الردع وإجبار الدول الأوروبية على إدراج كلفة الانخراط في سياسة الضغوط القصوى ضمن حساباتها. وفي المقابل، تحاول العواصم الأوروبية، عبر تصعيد ضغوطها الأمنية والإعلامية، ترسيخ رسالة مفادها أنها لن تتراجع؛ وهو أمر قد يُفضي إلى تأجيج حلقة الفعل وردود الفعل، وتقليص هامش المناورة المُتاح للطرفَين إلى الحدّ الأدنى.



ترامب يلوّح بوقف المفاوضات

رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، لهجته ضدّ إيران، ليس بالعودة إلى التهديد بالحرب، بل بالتلويح بوقف التفاوض، وإبقاء الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي لا يناسب الأخيرة الساعية لإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم». وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. لقد ولّت تلك الأيام منذ زمن طويل. حصلنا على أموالهم، مئات مليارات الدولارات، وعلى مضيقهم أيضاً!». وإذ لم يعلن ترامب وقف المحادثات غير المباشرة الجارية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين عبر وسطاء، فإنه كشف أنه وجّه نائبه، جي دي فانس، بالابتعاد عن المفاوضات مع إيران، وطلب منه «تكريس اهتمامه الكامل والتام للفساد والجريمة الهائلَين اللذين تشهدهما المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون في أنحاء الولايات المتحدة»، علماً أن نائب الرئيس كان أعرب، في الأيام الأخيرة، عن تأييده احتمال إجراء محادثات مباشرة مع ممثّلين إيرانيين.

وبُعيد مزاعم ترامب عن السيطرة على المضيق، أكّدت بحرية الجيش الإيراني اندلاع حرائق في ناقلتَي نفط مخالفتَين إثر اصطدامهما بألغام بحرية في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز. واعتبرت، في بيان، أن «مسؤولية تعرّض السفن لحوادث تقع على عاتق الرئيس الأميركي، وعلى مالكي السفن الذين يثقون بأكاذيبه». وجاء ذلك في وقت واصلت فيه طهران التأكيد أنها لن تُجري أيّ مفاوضات، ما لم تتحقّق شروطها السبعة، وعلى رأسها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار والعقوبات، والإفراج عن الأموال المُجمّدة؛ وهذا ما أعاد التشديد عليه مستشار المرشد، محمد مخبر، أمس.

من جهته، أكّد قائد «الباسيج»، حسين طائب، أن رئيس «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني، اللواء محسن رضائي، نقل ردّ المرشد الأعلى، آية الله مجتبى خامنئي، على رسالة أميركية إلى موسكو. ونقلت وكالة «تسنيم» عن طائب أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان أرسل مُمثِّلاً إلى إيران يحمل رسالة من الجانب الأميركي إلى المرشد. وأضاف أن «الرسالة دُرست بتأنّ ومن دون استعجال، قبل أن يسافر محسن رضائي إلى موسكو وينقل ردّ المرشد إلى الجانب الروسي».

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