كشف موقع القناة 13 العبرية عن أن جيش العدو الصهيوني أبلغ كلًا من رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "يشار!" غادي أيزنكوت، أنه لا توجد ضرورة ملحّة لشن هجوم على إيران.

وأوضحت القناة العبرية أنه عقب الهجمات المتبادلة بين رئيس الحكومة ورئيس حزب "يشار!" وطلب المستشارة القانونية للحكومة التدخل، اجتمع نتنياهو مع أيزنكوت أمس في اجتماع لإطلاعه على المستجدات السياسية والأمنية، في مكتب رئيس الحكومة في القدس (المحتلة).

وقالت القناة إن موقف الجيش "الإسرائيلي" الذي عُرض عليهما هو أنه "إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهاجمة إيران، فمن الأفضل أن تنضم "إسرائيل" إلى الهجوم، لكن لا توجد ضرورة ملحّة لشن هجوم على إيران. وفي هذا السياق، نُشر للمرة الأولى أن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ هو من توسط في الاتصالات لعقد الاجتماع. وينفي ديوان الرئيس بشدة أي تدخل له في الاتصالات أو في تنسيق الاجتماع".

وأشارت إلى أن الجيش "الإسرائيلي" يتابع وتيرة إنتاج الصواريخ الباليستية في إيران والتقدم في المشروع النووي، وقالت: إن "موقف رئيس الأركان إيال زمير هو أنه إذا اضطرت إسرائيل إلى مهاجمة إيران، فسيكون ذلك حتى انهيار النظام".

ووفقًا للقناة العبرية قال مسؤولون كبار في الجيش "الإسرائيلي" لنتنياهو: "هناك حاجة إلى الاستقرار في "إسرائيل" من أجل تحديد السياسة بشأن إيران".

وشارك في الاجتماع أيضًا السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، اللواء غاي ماركيزانو، وفي ختامه جاء في بيان مشترك أن "أيزنكوت أُطلع على التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه "إسرائيل" في هذه المرحلة. وجرى الاتفاق على مواصلة تبادل المستجدات كلما اقتضت الحاجة".

وكتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان أمس في حسابه على منصة "إكس": "أحذّر من أن حكومة تصريف الأعمال ليست مخوّلة اتخاذ قرارات قد تجرّ "إسرائيل" إلى حرب من دون رقابة برلمانية، ومن دون موافقة كاملة من جميع الجهات الأمنية. وأؤكد: جميع الجهات الأمنية".

وهاجم وزير الحرب يسرائيل كاتس أيزنكوت في وقت سابق من يوم أمس، بعدما وجّه الأخير رسالة إلى رئيس الحكومة طلب منه فيها "إبداء قدر إضافي من الحذر في ما يتعلق باتخاذ القرارات الأمنية ". وقال كاتس: "لسنا بحاجة إلى موافقة من المعارضة أو من أي جهة قانونية لكي نوجّه الجيش "الإسرائيلي" إلى تنفيذ عمليات تصفية في غزة، وأنشطة دفاعية وهجومية في لبنان، والحفاظ على المنطقة الأمنية في سورية، وإخلاء حيّ "للمخربين" في الخليل، ومواصلة النشاط الهجومي ضد الإرهاب في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)".

وفي هذا السياق، أجرى كاتس أمس تقييمًا للوضع متعدد الجبهات مع رئيس الأركان إيال زمير ومسؤولين كبار آخرين في المؤسسة الأمنية، وقال: "إن رئيس الحكومة وأنا ورئيس الأركان ننظر إلى المسألة الإيرانية من جميع جوانبها بالعين نفسها، وسنواصل العمل معًا والقيام بكل ما يلزم لضمان أمن "إسرائيل" وحماية مواطنيها".

وأضاف وزير الحرب، في أعقاب التقارير عن التوتر بين رئيس الحكومة ورئيس الأركان، أن جميع القرارات تُتخذ بمسؤولية وبالتعاون الكامل بين المستوى السياسي والمستوى العسكري. أمن "إسرائيل" هو الاعتبار المركزي، وسيظل كذلك في المستقبل.



الكلمات المفتاحية