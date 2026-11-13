كتبت المحللة السياسية في صحيفة "معاريف" العبرية أنا بارسكي في تقرير لها اليوم الجمعة: "بينما يحاول غادي أيزنكوت وشركاؤه في كتلة التغيير تجنيد الأحزاب الحريدية من أجل المضي قدمًا في تشكيل الحكومة، يعمل بنيامين نتنياهو على إحباط هذه الخطوة ومنع الحريديم من الانضمام إليهم. وبحسب مصدر مطّلع على الاتصالات، يتحدث نتنياهو بنفسه مع حاخامات، ويرسل مبعوثين إلى القيادة الحريدية، ويحاول الوصول أيضًا إلى حاخامات من خارج دائرة القيادة العليا. وفي الوقت نفسه، يحذّر الحريديم من أن حكومة أيزنكوت قد تستعين بهم من أجل تشكيلها، ثم تعتمد، بعد إقرار الموازنة، على الأحزاب العربية وتتركهم من دون تأثير حقيقي".

وأشارت إلى أن "الأحزاب الحريدية تصغي إلى التحذيرات، لكنها تطالب نتنياهو بإجابة: أي حكومة يستطيع أن يعرضها عليهم بدلًا من حكومة أيزنكوت، من دون الانجرار إلى انتخابات جديدة؟ وبحسب المصدر نفسه، يرى نتنياهو أنه لا ينبغي الاكتفاء بمحاولة إقناع الحاخام دوف لاندو والقيادة العليا للجمهور الحريدي الأشكنازي. وهو يشدد في المحادثات المغلقة على ضرورة الوصول أيضًا إلى الحاخامات من الصف الثاني.

وبحسب تقديره، فإن بعضهم أقرب إلى اليمين، كما أن جمهورهم يتحفظ من الشراكة مع أحزاب اليسار الليبرالي. ويصف المصدر موقف الحاخام لاندو كما يُنظر إليه في محيط نتنياهو: "الحاخام لا يرى نفسه ملتزمًا تلقائيًا بكتلة اليمين، ويريد دراسة الخيارات وفقًا لاحتياجات الجمهور الحريدي". ويقول المصدر، واصفًا رسالة نتنياهو: "حتى لو لم يكن الحاخام لاندو ملتزمًا باليمين، ينبغي الوصول إلى حاخامات آخرين، ربما من الصف الثاني". وبحسب قوله، فإن الافتراض هو أن "لديهم صلة بكتلة اليمين، لأنها أقرب بكثير إلى الدين والتقاليد".

أضافت بارسكي أن نتنياهو ورجاله يحذّرون القيادة الحريدية من احتمال ألا تصمد التفاهمات التي سيتم التوصل إليها مع أيزنكوت وشركائه بعد تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة الأولى. وبحسب المصادر في "الليكود"، فإن الخشية التي يعرضونها تتمثل في أن الحكومة، بعد أن ترسّخ أقدامها وتقلّ تبعيتها للأحزاب الحريدية، قد تتراجع عن التعهدات التي قطعتها لهم، أو تجد صعوبة في الدفع قدمًا بقانون التجنيد بالصيغة التي يطالبون بها، أو تدفع تشريعات في قضايا الدين والدولة تتعارض مع موقفهم.

ووفقًا للمحللة السياسية "الإسرائيلية" فقد نقل حزب "الليكود" رسالة إلى الحريديم جاء فيها: "حتى لو كانت كتلة التغيير تعدكم بقانون التجنيد الذي يناسبكم، فلا تعتمدوا عليهم. سيستخدمونكم ثم يرمونكم، في أقصى الأحوال بعد إقرار الموازنة الأولى، لأن لديهم شبكة أمان من راعم والقائمة المشتركة". وقالت: "وبحسب هذا التحذير، فإن انسحاب الأحزاب الحريدية من الحكومة في هذه المرحلة لن يؤدي بالضرورة إلى إسقاطها، فإذا قدمت الأحزاب العربية دعمًا من الخارج، فسيكون بإمكانها مواصلة الحكم من دونها، وسيخسر الحريديم ورقة الضغط الرئيسية التي يمتلكونها".

وأشارت إلى أن حزب "يهودوت هتوراه" يخشى من أنه "حتى لو تم التوصل إلى تفاهمات في بداية الطريق، فإن هؤلاء الشركاء سيدفعون لاحقًا سياسة تتعارض مع المطالب الحريدية. ولهذا، يولي الحزب أهمية لانضمام" شاس"، التي سيكون بإمكانها المساعدة في كبح مثل هذه الخطوات. وبحسب مصدر مطّلع على الاتصالات، يتزايد التحفظ في "يهودوت هتوراه" من إمكانية الانضمام إلى حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية من دون أن تكون حركة "شاس" شريكة فيها".

ورأت بارسكي أن أيزنكوت ورجاله يريدون المضي قدمًا أولًا مع "يهودوت هتوراه"، فيما يظل احتمال امتناع "راعم" عن التصويت على تشكيل الحكومة قائمًا، على أن تنضم "شاس" في مرحلة لاحقة. أما أفيغدور ليبرمان فيفضّل أن تكون "شاس" جزءًا من الخطوة منذ بدايتها. ولم يحسم أرييه درعي موقفه بعد.

ونقلت عن مصدر مطلع على الاتصالات، أن الحريديم يأخذون تحذيرات نتنياهو على محمل الجد. ومع ذلك، فإنهم يريدون معرفة ما يعرضه عليهم بدلًا من حكومة أيزنكوت. ويصف المصدر السؤال الذي يوجهه الحريديم إلى نتنياهو قائلًا: "ما البديل الذي تستطيع أن تعرضه علينا؟".

وتساءلت: "هل يستطيع نتنياهو تشكيل حكومة؟ وهل سيوافق أيزنكوت أو حزب آخر من كتلة التغيير على حكومة وحدة برئاسته؟ في هذه المرحلة، لا توجد أي إشارة إلى استعداد أيزنكوت للمضي في خطوة كهذه".

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