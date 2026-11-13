يفرض العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على لبنان تحديات سياسية ووطنية تتطلّب توحيد المواقف وإطلاق حوار داخلي يحمي الاستقرار والسلم الأهلي. وفي ظل إصرار السلطة الرسمية في لبنان على استئناف المفاوضات المباشرة مع العدو "الإسرائيلي"، تبرز الحاجة إلى موقف وطني جامع يتمسك بالثوابت اللبنانية ويرفض التنازل عن الحقوق والسيادة.

وفي هذا السياق، يشكّل اللقاء الوطني الذي انعقد في بيروت خلال شهر تشرين الأول محطة سياسية بارزة؛ إذ يجمع أحزابًا وشخصيات وطنية وأكاديمية ومهنية حول مجموعة من العناوين المشتركة.

وفي حديث لموقع العهد الإخباري، يوضح عضو أمانة السر في اللقاء الوطني الدكتور هشام الأعور خلفيات تأسيس اللقاء، وأبرز المواقف التي حملها مؤتمره، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة.

اللقاء الوطني.. ضرورة فرضتها المرحلة

يشير الأعور إلى أن تأسيس اللقاء الوطني جاء استجابة للزلزال الكبير الذي شهدته المنطقة، ولا سيما لبنان، في أعقاب العدوان "الإسرائيلي" وما رافقه من تمادٍ في الاعتداءات. ويوضح أن مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية رأت ضرورة إطلاق حوار بين اللبنانيين، بهدف الحد قدر الإمكان من تداعيات العدوان، وفتح المجال أمام موقف داخلي جامع.

ويلفت إلى أن المبادرة انطلقت من الرغبة في دعوة اللبنانيين إلى طاولة حوار، إلّا أن التوجه الرسمي نحو المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل" في واشنطن شكّل تطورًا مغايرًا لما كان يأمله المبادرون. ويضيف أن اللبنانيين كانوا أمام فرصة للاستفادة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، لكن جزءًا من السلطة الرسمية، وتحديدًا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، اختار الذهاب نحو المفاوضات المباشرة.

ويتابع الأعور، أن الرهان على الدور الدبلوماسي لم يوقف العدوان "الإسرائيلي"، بل استمرت الاعتداءات، ما عزز الحاجة إلى تأسيس إطار وطني يعبّر عن موقف مختلف. ومن هنا، دُعيت مجموعة من الأحزاب والشخصيات الوطنية والأكاديمية والمهنية إلى تأسيس اللقاء الوطني، ووُضعت له أمانة سر تضم ممثلين عن مكونات لبنانية متنوعة.

ويشير إلى أن اللقاء عقد مؤتمره الأول في نقابة الصحافة، قبل أن يشهد مؤتمره الثاني محطة مفصلية في مسيرته، في ظل الأزمة التي يمر بها لبنان. وقد اتفق المشاركون على مجموعة من العناوين السياسية والوطنية، في مقدمتها التمسك باتفاق الطائف، باعتباره الإطار الذي يجيب عن كثير من الهواجس المطروحة اليوم.

ويؤكد الأعور، أن اتفاق الطائف يشكل ضمانة للسلم الأهلي والعيش المشترك ووحدة الكيان اللبناني، كما ينص على تحرير الأرض والانطلاق في الإصلاحات السياسية. وإلى جانب ذلك، أعلن اللقاء رفضه المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"، واعتراضه على البند 13 الذي يمنع لبنان من المطالبة بحقوقه، واضعًا هذه العناوين ضمن مشروع وطني وسياسي متكامل.

مؤتمر بيروت.. رسالة وطنية عابرة للطوائف

ويصف الأعور المؤتمر الذي انعقد في فندق LE GRAY في وسط بيروت بأنه محطة تاريخية في ظل الأزمة الراهنة، مشيرًا إلى أن اختيار المكان يحمل دلالات وطنية، نظراً إلى موقعه في وسط العاصمة وقربه من ساحتَي رياض الصلح والشهداء.

ويرى أن هذا الاختيار يؤكد الطابع الوطني الجامع للقاء، وينفي محاولات تصنيفه ضمن اصطفاف سياسي محدد أو اعتباره امتدادًا لقوى الثامن من آذار. ويشدد على أن اللقاء ليس إطارًا حزبيًا، بل مساحة تلتقي فيها شخصيات وأحزاب من خلفيات سياسية وطائفية متعددة.

ويكشف الأعور أن المؤتمر شهد مشاركة نحو 300 شخصية سياسية، مؤكدًا أن الحضور والخطابات والمواقف التي أُعلنت خلاله تجاوزت التوقعات، وشكّلت نجاحاً مهماً للقاء. ويضيف أن هذه المحطة حرّكت المياه الراكدة في المشهد اللبناني، ومهّدت للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على فتح ورشة حوار حول العناوين الوطنية الأساسية، وفي مقدمتها التمسك بالكيان اللبناني.

وفي معرض حديثه عن طبيعة المشاركة، يوضح الأعور أن أمانة السر تضم شخصيات من مختلف الطوائف والمذاهب، من دروز وسنة وشيعة ومسيحيين، مؤكدًا أن حزب الله شارك في المؤتمر بصفته أحد مكوّنات اللقاء، وليس الجهة التي دعت إليه أو تولت تنظيمه.

كذلك يلفت إلى أن هناك شريحة واسعة من اللبنانيين تلتقي مع الطروحات التي يحملها اللقاء، في مقابل قوى سياسية، بينها القوات اللبنانية وحزب الكتائب، تختلف معه في عدد من المسائل الأساسية. ويلفت إلى أن الخلاف لا يقتصر على موقف سياسي أو اثنين، بل يمتد إلى النظرة إلى الكيان اللبناني، ولا سيما في ظل طرح مشاريع الفدرالية والكونفدرالية التي يرى أنها تتجاوز منطلقات اتفاق الطائف القائم على وحدة لبنان.

ويشدد الأعور على أن الحوار يحتاج إلى قواسم مشتركة، وأن اللقاء ينطلق من الحرص على وحدة الكيان اللبناني، بعيدًا عن مشاريع التقسيم أو الطروحات التي تتعارض مع هذا المبدأ.

المأسسة والتحرك في المناطق

وعن الخطوات المقبلة، يكشف الأعور أن اللقاء الوطني يتجه نحو المأسسة والتحوّل إلى مؤسسة وطنية تضم أمانة سر ومجموعة من الأعضاء الذين يمثلون مختلف مكونات المجتمع اللبناني.

ويضيف أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق زيارات إلى القرى والبلدات اللبنانية، وتنظيم ورش عمل ولقاءات مع المواطنين في مختلف المناطق، من الجبل والشمال إلى الجنوب والبقاع وصيدا. كذلك، سيعمل اللقاء على تنظيم نشاطات ولقاءات حقوقية ومهنية واجتماعية تستهدف شرائح المجتمع المختلفة، ما يتيح توسيع دائرة الحوار والتواصل المباشر مع المواطنين.

وكشف الأعور أن اللقاء يعمل على إعداد كتاب يتناول اتفاق الإطار وما يعدُّه خروقات دستورية تشوب هذا الاتفاق، موضحًا أن الموقف الذي يتبنَّاه اللقاء يستند إلى اتفاق الطائف الذي لا يمنح، بحسب قراءته، شرعية للمسار التفاوضي الجاري. ويؤكد أن اللقاء سيواصل العمل على توضيح هذه الإشكاليات من خلال الورش والنقاشات المقبلة.

المشاركة الواسعة تكشف حقيقة الموقف الشعبي

وفي تفسيره لحجم المشاركة الحاشدة في المؤتمر، يرى الأعور أن الحضور الواسع يعكس تمسك شريحة كبيرة من اللبنانيين بالثوابت الوطنية، في مواجهة محاولات الترويج لوجود تأييد شعبي واسع للتطبيع مع إسرائيل.

ويقول، إن المؤتمر كشف حقيقة مواقف شرائح واسعة من المجتمع اللبناني التي ترفض التطبيع والمفاوضات المباشرة مع العدو "الإسرائيلي"، وتتمسّك باتفاق الطائف والسلم الأهلي ووحدة الكيان اللبناني. ويؤكد أن اللقاء لا يدّعي امتلاك إجماع وطني، لكنه يعبر عن توجُّه وطني واسع لا يزال متمسكاً بهذه المسلَّمات.

بحسب الأعور، وجود اختلافات وملاحظات بين الأحزاب والمكونات السياسية لا يعني أن اللبنانيين باتوا في موقع مؤيد للتطبيع أو مستعدين للتنازل عن حقوقهم. وهنا يتساءل عن النتائج التي حققتها المفاوضات الجارية في واشنطن، في ظل استمرار عمليات التجريف والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، مبيِّنًا أن الوقائع الميدانية لا تعكس نجاح الرهان على المسار التفاوضي في وقف العدوان.

ضغوط سبقت المؤتمر ولم تمنع انعقاده

الأعور يتحدث عن الضغوط التي واجهها منظِّمو المؤتمر قبل انعقاده، كاشفًا عن محاولات لمنع تأمين فندق لاستضافة الفعالية، بحجة التهديدات الأمنية. ويوضح أن بعض الفنادق وصل بها الأمر حدَّ إبلاغ المنظمين بأنها قد تتعرض للقصف في حال استضافت المؤتمر، ما اضطرهم إلى البحث عن بدائل خلال الأيام الخمسة عشر التي سبقت انعقاده.

وبيَّن أن ضغوطًا إعلامية وسياسية شديدة رافقت التحضيرات، لافتًا إلى وجود توجيهات للتعتيم على المؤتمر قبل انعقاده، إضافة إلى ضغوط مورست على شخصيات سياسية، بينها نواب ووزراء سابقون، لثنيها عن المشاركة.

ويرى الأعور أن مشاركة شخصيات رغم هذه الضغوط تعكس تمسُّكها بالكرامة الوطنية والحس الوطني، مشددًا على أن المؤتمر نجح رغم العراقيل التي وُضعت أمامه على المستويين الداخلي والخارجي.

ويختم الأعور مؤكدًا أن اللقاء الوطني لا يتعامل مع مؤتمره الأخير بوصفه فعالية عابرة، بل بوصفه نقطة انطلاق لمرحلة سياسية وتنظيمية جديدة، عنوانها توسيع الحوار بين اللبنانيين، وترسيخ الثوابت الوطنية، والدفاع عن وحدة لبنان وسيادته وحقوقه، في مواجهة العدوان ومحاولات فرض مسارات سياسية لا تنسجم مع المصلحة الوطنية.

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