أقيمت في إيران صباح اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2026، مراسم تشييع جثامين 350 شهيدًا مجهولي الهوية من شهداء فترة الدفاع المقدس (الحرب التي شنها نظام صدام البعثي البائد ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الفترة 1980-1988)، وذلك بالتزامن مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام).

ففي طهران انطلقت مراسم تشييع 110 من هؤلاء الشهداء من أمام جامعة طهران على أكف أهالي العاصمة، بمشاركة رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، وحشود غفيرة من المواطنين، وفاءً وإجلالاً للمكانة السامية للشهداء.

وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن جثامين هؤلاء الشهداء المجهولين قد تم العثور عليها في مناطق العمليات: الفكة، شرهاني، الشلامجة، المجنون، مهران، شرق دجلة، وتشيلات.

وإضافة إلى طهران، ستقام مراسم تشييع ودفن جثامين 240 شهيدًا آخر في مناطق مختلفة من إيران.

وكان قد أُعلن سابقًا أن المراسم ستبدأ في طهران الساعة 8، إلا أن جموع المشيعين تقاطروا قبل ساعة من بدء المراسم إلى شارعي الثورة وحافظ. كما أقيمت مواكب العزاء كالعادة لتقديم الخدمات للمشاركين في مراسم التشييع.

وقد وُضعت الجثامين الطاهرة على شاحنات مخصصة، واستُقبلت عند دخولها إلى المراسم بعزف عسكري. ووفقًا للقائمين على المراسم، فإن الراغبين والمعزين الذين لا يستطيعون الحضور في هذه المراسم، يمكنهم زيارة الجثامين الطاهرة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم في مقر معراج الشهداء حيث ستوارى الجثامين في الثرى.

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