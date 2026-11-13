أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أنه قبل ساعات من صباح اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) حاولت سفينة لنقل الغاز المسال، في شرق مضيق هرمز، تجاهُل التحذيرات المتكررة والعبور عبر المسار الجنوبي غير المسموح به والخطير في المضيق، فأصابها لغم بحري ما أدى إلى انفجار هائل جدًا.

وأوضحت العلاقات العامة للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان "أن هذه السفينة لم تعتبر بما جرى لناقلات النفط المتفجرة سابقًا، واختارت عبورها بدعم من مقاتلات أميركية، غافلةً عن أن الألغام البحرية لا تنسّق أبدًا مع الجيش الأميركي المهرِّب والمعتدي لاصطياد أهدافها، فتعرضت لانفجار شديد جدًا".

وأكدت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية "أن مضيق هرمز يُدار بفضل الله وبكل حزم وجدية، وأي سفينة تحاول انتهاك القوانين الإيرانية لمضيق هرمز، وتتجاهل تحذيرات مركز مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز التابع للقوات البحرية للحرس الثوري، وتدخل مسارات غير مسموح بها وعالية الخطورة، فستلقى مصير العائمات السابقة".

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