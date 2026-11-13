كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد
المقال التالي الحاج حسن: إيران ستبقى ممسكة بعصب الاقتصاد العالمي والمقاومة موجودة ومستمرة

إيران

انفجار وحريق هائلان في ناقلة غاز مسال شرق مضيق هرمز
إيران

انفجار وحريق هائلان في ناقلة غاز مسال شرق مضيق هرمز

2026-11-13 10:11
121

أعلنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أنه قبل ساعات من صباح اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) حاولت سفينة لنقل الغاز المسال، في شرق مضيق هرمز، تجاهُل التحذيرات المتكررة والعبور عبر المسار الجنوبي غير المسموح به والخطير في المضيق، فأصابها لغم بحري ما أدى إلى انفجار هائل جدًا.

وأوضحت العلاقات العامة للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في بيان "أن هذه السفينة لم تعتبر بما جرى لناقلات النفط المتفجرة سابقًا، واختارت عبورها بدعم من مقاتلات أميركية، غافلةً عن أن الألغام البحرية لا تنسّق أبدًا مع الجيش الأميركي المهرِّب والمعتدي لاصطياد أهدافها، فتعرضت لانفجار شديد جدًا".

وأكدت القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية "أن مضيق هرمز يُدار بفضل الله وبكل حزم وجدية، وأي سفينة تحاول انتهاك القوانين الإيرانية لمضيق هرمز، وتتجاهل تحذيرات مركز مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز التابع للقوات البحرية للحرس الثوري، وتدخل مسارات غير مسموح بها وعالية الخطورة، فستلقى مصير العائمات السابقة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز الغاز الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
انفجار وحريق هائلان في ناقلة غاز مسال شرق مضيق هرمز
انفجار وحريق هائلان في ناقلة غاز مسال شرق مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
طهران: تشييع 350 شهيدًا مجهولي الهوية من شهداء الدفاع المقدس
طهران: تشييع 350 شهيدًا مجهولي الهوية من شهداء الدفاع المقدس
إيران منذ ساعتين
حرس الثورة يستهدف رادار إنذار مبكر أميركيًا في البحرين
حرس الثورة يستهدف رادار إنذار مبكر أميركيًا في البحرين
إيران منذ 5 ساعات
بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
بقائي يحذّر كوريا الجنوبية من المشاركة في العدوان على إيران ويحملها مسؤولية العواقب
إيران منذ 15 ساعة
مقالات مرتبطة
الاستدعاء الذي يخشاه نتنياهو:
الاستدعاء الذي يخشاه نتنياهو: "منع العمليات العسكرية غير الضرورية"
عين على العدو منذ 42 دقيقة
انفجار وحريق هائلان في ناقلة غاز مسال شرق مضيق هرمز
انفجار وحريق هائلان في ناقلة غاز مسال شرق مضيق هرمز
إيران منذ ساعتين
طهران: تشييع 350 شهيدًا مجهولي الهوية من شهداء الدفاع المقدس
طهران: تشييع 350 شهيدًا مجهولي الهوية من شهداء الدفاع المقدس
إيران منذ ساعتين
جيش العدو لآيزنكوت ونتنياهو: لا توجد ضرورة ملحّة لشن هجوم على إيران
جيش العدو لآيزنكوت ونتنياهو: لا توجد ضرورة ملحّة لشن هجوم على إيران
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة