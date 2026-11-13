إحياءً ليوم شهيد حزب الله وشهداء المقاومة الإسلامية في القطاع الأول بمنطقة بيروت الذين ارتقوا خلال شهر تشرين الثاني، أقام حزب الله مراسم خاصة عند أضرحة الشهداء في روضة الإمام الصادق (ع) في الأجنحة الخمسة، بحضور رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، وعدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وحشد من الأهالي.

المراسم افتتحت بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم قدمت ثلة من عناصر كشافة الإمام المهدي (عج) عرضًا كشفيًا مميزًا، جسدوا خلاله معاني الانضباط والالتزام والوفاء، في مشهد استحضر تضحيات الشهداء ومسيرتهم، وأكد تمسك الأجيال الناشئة بالقيم والمبادئ التي بذل الشهداء أرواحهم دفاعًا عنها، وذلك قبل أن يؤدوا قسم العهد والوفاء بالسير على نهج الشهداء.

الحاج حسن

بعدها، ألقى النائب الحاج حسن كلمة توجّه فيها للشهداء بالقول: إن كان الحزن سيرافقنا على فراقكم، والشوق والحب سيلازماننا على فقدكم، فإن الأهم ما بيننا وبينكم في الرسالة، هو أن نكمل الطريق، وسنكمله إن شاء الله، وأن نبقى على العهد، وسنبقى على العهد معكم ومع سيدينا الإمام الشهيد السيد القائد علي الخامنئي (رض) والشهيد القائد الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله (رض)، وسنكمل الطريق، ولن تستطيع أي قوة أو ضغط أو ترهيب أو ترغيب أو أي أمر أن يجعلنا نتنازل عن الطريق الذي سلكتموه وسلكناه معكم، مهما اشتدت المحن والصعوبات والعقبات.

ولفت النائب الحاج حسن إلى أنه عندما يكون عدونا هو العدو الصهيوني وأميركا تعادينا وتحاربنا وتحمل علينا، فهذا دليل اليقين على أننا في طريق الحق، ولو كان الطريق صعبًا أو موحشًا، وأما الآخرون المتحالفون مع أميركا، فعليهم أن يدركوا أنهم في طريق الباطل والخطأ، ولو كانوا كثرة، وبالتالي، من يعتقد أن الاستقواء بأميركا و"إسرائيل" على المقاومة هو طريق صحيح، فهو واهم، بل إن الاستقواء بهما على المقاومة هو طريق خاطئ بحق الجميع، من عرب ومسلمين ومسيحيين ولبنانيين ومن كل القوميات والجنسيات والأوطان.

وأشار النائب الحاج حسن إلى أن الأميركي و"الإسرائيلي" وعددًا من الدول العربية والغربية وبعض الداخل اللبناني، كانوا يعتقدون أنهم سينهون المقاومة خلال حرب عام 2024 وبعدها خلال الـ15 شهرًا ومن ثم خلال حرب عام 2026، ولكنهم لم ولن ينهوا المقاومة، وهي مستمرة وموجودة وثابتة بإذن الله تعالى، والدليل أنهم جميعهم مشغولون بها، ومنذ عدة أيام أصدر سفراء خمس دول كبيرة بيانًا طالوا فيه المقاومة التي انتهت بحسب زعمهم، وهذا يعني أن مشروع هؤلاء لم يحقق الهدف، بالرغم من المجازر التي ارتكبوها بحق أطفالنا ونسائنا ورجالنا المسنين وقتلهم للمجاهدين ولأمينينا العامين.

وقال النائب الحاج حسن: "إن هدف العدوان الأميركي و"الإسرائيلي" على إيران وفق ما أعلنوا عنه مرارًا، هو إنهاء إيران وإسقاط النظام فيها، ولكن بالرغم من قتلهم للإمام القائد السيد علي الخامنئي (رض)، وصمت العديد من دول العالم إزاء هذه الجريمة، كانت النتيجة أن إيران اليوم تمسك بمضيق هرمز، وسوف تبقى ممسكة به، وبالتالي ستبقى ممسكة بعصب الاقتصاد العالمي".

وأشار النائب الحاج حسن إلى أن دي فانس وترامب قد اعتبرا أن من أهم أسباب هزيمة الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأميركية هو الحرب على إيران وعلاقة أميركا بـ"إسرائيل"، وهذا يعني أن هذه الهزيمة في الانتخابات أتت بسبب تداعيات الإرادة والقوة والعزيمة والتصدي والمقاومة والمواجهة في إيران ولبنان واليمن وفلسطين والعراق وفي كل ساحة من ساحات المقاومة.

وختم النائب الحاج حسن لافتًا إلى أن إيران قد أصابت القواعد الأميركية في المنطقة إصابات حقيقية، لدرجة أن قيادة الجيش الأميركي ووزير الحرب منعوا سيناتورًا أميركيًا من أن يدخل إلى القواعد الأميركية في المنطقة خوفًا من مشاهدته الخسائر التي لحقت بها، لأنهم يخافون من الحقيقة.



وفي ختام المراسم، وضع النائب الحاج حسن والحاضرون إكليلًا من الورد أمام النصب التذكاري لشهداء المقاومة الإسلامية في روضة الإمام الصادق (ع)، قبل أن تتلى السيرة الحسينة العطرة عن أرواح كل الشهداء.

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