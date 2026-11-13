لم يعد الخلاف الأميركي - "الإسرائيلي" همسًا في الغرف المغلقة، بل صار علنًا على الشاشات.

في الآونة الأخيرة، انشغل الإعلام العالمي بالمشكلات في الداخل الأميركي والصهيوني إثر الانتخابات التشريعية لديهما، وخسارة الحزب الجمهوري وتراجع رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو من جهة، وبروز الخلاف الأميركي - "الإسرائيلي" إلى العلن من جهة أخرى، وذلك من خلال الحديث الصحافي الذي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس" الأميركية مؤخرًا، حيث قال فيه حرفيًا: "هناك نفور كبير، وبشكل لا يُصدَّق، من إسرائيل"، أي إن أولويات الإعلام لم تعد التركيز على الوضع في إيران والأخبار المفبركة عن "الخلافات بين المسؤولين الإيرانيين"، بل انتقلت إلى التركيز على الخلاف بين مسؤولي الإدارة الأميركية نفسها، خصوصًا بين نائب الرئيس جي دي فانس، المبادر نحو التسوية مع إيران وداعم نجاح الوساطة القطرية لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وفريق آخر داخل الإدارة على رأسه وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يريد إبقاء الوضع على ما هو عليه، أي إبقاء الضغط على الجمهورية الإسلامية، التي بدورها طرحت مبادرة سريعة لإنهاء الحرب، وترتكز هذه المبادرة على الشروط الرئيسية الآتية:

- تعهد الجانبين الإيراني والأميركي بعدم اللجوء إلى الخيار العسكري.

- السماح للسفن بالمرور في مضيق هرمز وفقًا للخط البحري المرسوم من قبل إيران وسلطنة عمان.

- تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة في المصارف الأميركية.

- البدء في رفع العقوبات الأميركية عن الجمهورية الإسلامية عملًا بروحية مذكرة إسلام آباد.

وفي حال وافقت واشنطن على هذه الشروط، تعلن طهران بدورها أنها مستعدة للتفاوض في شأن البرنامج النووي، عندها تبدأ المفاوضات الجدية بين الطرفين، وفقًا للمبادرة القطرية - الباكستانية لإنهاء الحرب. ثم يُنظر في شأن التعويضات لإيران عن الخسائر الناجمة عن الحرب الأميركية - "الإسرائيلية" على الأولى.

أما عن إبقاء الوضع على حال اللاحرب واللاسلم كما هو عليه الآن، فهذا يعني استمرار إقفال مضيق هرمز، بالتالي استمرار ارتفاع أسعار النفط، وإذا كان الأمر عكس ذلك كما يدّعي بعض من في الإدارة الأميركية، إذًا لماذا ترتفع أسعار النفط باستمرار في هذه الفترة؟

بالانتقال إلى الوضع اللبناني، تؤكد مصادر عليمة وموثوقة أن "الأميركيين أبدوا مرونة كبيرة مع الإيرانيين للتوصل إلى تسوية للأوضاع في لبنان، خصوصًا لوقف الاعتداءات الصهيونية على الأراضي اللبنانية كمرحلة أولى، ثم إنهاء الاحتلال في جنوب لبنان كمرحلةٍ ثانيةٍ". وقالت المصادر حرفيًا: "الأميركيون سلموا بالدور الإيراني لإنهاء الحرب على لبنان". بالتالي لا يمكنهم التحكم بالوضع اللبناني أو رسم "صورة مستقبلية للبنان" وحدهم.

وعن الدور السعودي، ترى المصادر أن "حقبة التطرف السعودي في لبنان تشهد تخبطًا، وذلك يدل على عدم فهم للخصوصية اللبنانية، ولكن المستجد في هذا الشأن أن الملف اللبناني انتقل من يد الأمير يزيد بن فرحان إلى الأمير خالد بن سلمان، الأكثر انفتاحًا على طهران، تحديدًا على أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، ويبدو أن هذا الانتقال جاء انسجامًا مع الوضع الجديد في المنطقة"، على حد تعبير المصادر.

وفي سياق آخر، وعن تهديد الأمن القومي اللبناني من الشمال والشرق، يحذر مصدر مسؤول من عودة خطر تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد إعادة انتشار عناصر التنظيم في البادية السورية وبعض المناطق الممتدة بين العراق وسوريا، بالتالي بات احتمال تسربهم نحو الأراضي اللبنانية واردًا، بخاصة أن هناك بعض المتعاطفين مع "داعش" في عدد من المناطق اللبنانية.

الكلمات المفتاحية