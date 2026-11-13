قبل توليه الأمانة العامة لحزب الله، كتب سماحة الشيخ نعيم قاسم عددًا كبيرًا من المؤلفات حول التربية وتأهيل النفس، فضلًا عن تلك التي نشرها عن حزب الله وتجربته وعلاقته بالولي الفقيه.

ركز سماحته في كتبه على جانب الشباب وتعريف الحقوق (الأهل، الزوجة، الناس) وغيرها من العناوين المهمة الجذابة. ولعلك تتفاجأ لو عرفت أنه رغم انشغالاته الحزبية، وتوليه منصب نائب الأمين العام، كتب قصة قصيرة يتوجه فيها للشابات بعمر 9 سنوات (سن التكليف الشرعي) ذكر في مقدمتها أن فيها ما يُعينهن ويُقوي حُجَّتهن ويوضِحُ لهن حقيقة الحجاب.

الشيخ المفكر الذي انشغل بتربية الأجيال منذ ثمانينيات القرن الماضي، يذكر في العديد من محاضراته وكتبه مفهوم "الشاب المهدوي"، وقد أسبغ لذلك من المحاضرات والخطب، وعكس تلك المفاهيم ضمن المؤلفات. فكيف ينظر سماحته إلى الشباب وإلى "الشاب المهدوي"، وما ينتظر منه في ظل تأزم الصراع مع العدو "الإسرائيلي" المحتل ومن خلفه قوى الاستكبار وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية؟

في خطبة متلفزة له ضمن مؤتمر الشهيد المقاوم في الذكرى الـ 55 لتأسيس منظمة الطلبة الإمامية في باكستان 19-09-2026، يقول الأمين العام لحزب الله إن مسؤولية الشباب اليوم وخاصة الشباب المتصدين في الجامعات وفي المدارس وفي الكليات تكمن في ثلاثة أمور أساسية: أولًا التربية على الاستقامة وعلى شرع الله تعالى "قد أفلح من زكاها"، ثانيًا السعي للوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة وكل المذاهب "وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون"، والأمر الثالث المقاومة التي تعني الاستعداد لبذل الغالي والنفيس من أجل إقامة الحق كل بحسب طاقته، وكما قال تعالى: "إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون".

من هذا الاقتباس، وفي فلك كتاب "الشباب شعلة تضيء أو تحرق" الذي صدرت النسخة الأولى منه في العام 2007 نجد أن سماحته يضع مسارًا لحركة الشاب المهدوي: تأهيل النفس ثم إعداد القدرات وبعدها المقاومة تمهيدًا لدولة العدل الإلهي.

تأهيل النفس

يقول الشيخ قاسم في الكتاب المذكور أعلاه إن سنَّ المراهقة ليست سنًا للانحراف، بل هي سنُّ الطاعة لله تعالى كما هي سنُّ الانحراف، فكما يكون الشاب قويًا في طاعة الله يكون قويًا في معصيته، وذلك بسبب الطاقة الحيوية التي يمتلكها، إذ إن اختلاف المقومات الجسدية والنفسية عند المراهق عن مرحلة الطفولة لا تعني حتمية الانحراف واتباع الشهوات، فالانحراف سلوك كما الطاعة سلوك، وإنما يتكوَّن السلوك بالثقافة والتربية والاختيار. (صفحة 37)

يرى سماحته أن طاقة الشباب ومرحلة المراهقة ليستا أسبابًا للمعصية والابتعاد عن الله. يسهب في كتابه أن هذه الطاقة طبيعية لكنها تحتاج إلى توجيه وتهذيب. فإذا استثمرت في حدود لله زكت ونمت، وإن خضعت للملذات أخطأت ويجب احتضانها لإعادتها إلى مسارها الصحيح حتى تعود لمقام "الحب الإلهي".

يقارن الشيخ قاسم في (الصفحة 29) من الكتاب بين عيش الشباب لمرحلة البلوغ سواء في معصية الله أو في طاعته. يقول إنه "إذا استقبل الشاب مرحلة البلوغ في أجواء اللهو والفساد، وارتياد أماكن الانحراف، ومعاشرة صحبة السوء، وأطلق العنان لرغباته الجسدية من دون ضوابط أو حساب، واستهتر بالحيوية التي أنعم الله تعالى بها عليه، فمن الطبيعي أن ينحرف وينجرف ويرتكب المحرمات ويضيّع طاقته في المنكرات".

يضيف الشيخ قاسم أنه إذا تعامل الشاب مع مرحلة البلوغ كقوةٍ وطاقة لاستغلالها في الخير، وانتبه إلى مزالق الشهوة، وصبر أمام مظاهر الانحراف التي تحيط به في المجتمع، وعمل على تعزيز علاقته بالله تعالى، واستمد قوة مواجهة وسوسات الشيطان من صلاته وصومه، واختار أصحابه من المستقيمين، وحدَّد خياره بتنفيذ أوامر الله تعالى ونواهيه، وصرف وقته في العلم والرياضة والجهاد والتربية، وهيَّأ ظروفه لحاجاته الجسدية وفق برنامج يمهد للزواج في السن والظروف المناسبة، وابتعد عن كل ما يثير الشهوة من الاختلاط بالجنس الآخر، والأفلام الإباحية، والفراغ القاتل، يستطيع أن يقطع هذه المرحلة بالاستفادة منها لمصلحة بناء مستقبله.

ولبلوغ هذا التميّز والذي يعد أولى ركائز الشاب المهدوي، يذكر الشيخ نعيم قاسم في (الصفحة 69) من كتابه "الشباب شعلة تضيء أو تحرق" أنه: "يُترجم الإيمان بالله التزامًا بالعبادات، فتتعزز الصلة بالله بشكل دائم، فيصبح الشاب العابد متميزًا بطاعته منتهيًا عن معاصيه. بل يتحول الإيمان إلى إفناء للنفس في طاعة الله تعالى، بحيث لا يقف أي شيء حائلًا دونه، وفي مثل هذا المقام يتحكم الشاب بشهوته ولا تتحكم به، ويُسيِّر غرائزه ولا تُسيّره، وهو بذلك يعيش الرقابة الإلهية الدائمة ويستحق مقام الحب الإلهي".

إعداد القدرات

هذه النفس المنضبطة في طاعة الله، أولى مراحل مشروع "الشاب المهدوي". فهي، إضافة إلى البعد الديني، يجب أن تكون فاعلةً عاملةً ناشطة. وإلى جانب مشروع تأهيل النفس، يجب أن يعمل الشاب المهدوي على بناء حياته الخاصة والاستثمار في سوق العلم والعمل.

يؤكد الشيخ قاسم في كتابه أن "الشباب الذين وجَّهوا حيويتهم في سبيل الله تعالى، وجاهدوا أنفسهم بالابتعاد عن المعاصي، واكتسبوا من طاقة شبابهم بالتدريب على السلاح ومواجهة "إسرائيل"، ولم تبهرهم الملذات العابرة التي تروج لها وسائل الدعاية والإعلام وبعض الأماكن المعروفة في بلدنا، وآثروا أن يستثمروا طاقاتهم في العلم النافع والتعبئة الجهادية، وجمعوا بين دراستهم في الجامعة وتدريبهم على القتال، وبين عملهم المعيشي ومرابطتهم على الثغور، وبين تكوين أُسَرهم مع الجهوزية الدائمة لنداء مواجهة "إسرائيل" دافعوا عن أرضهم لتحريرها بكل اندفاع، وبذلوا لاستقلال بلدهم بكل قوة وجرأة" (صفحة 119).

يركز سماحته على أن الإيمان على ارتباط وثيق بالعمل، وأن الشاب المطيع لله هو العامل بنشاط في سبيله. يضيف في كتابه (صفحة 119): "لقد استخدموا قوة شبابهم في المحل الصحيح، وناصروا المستضعفين، وطالبوا بحقوقهم في المواقف المختلفة، فبدل أن يغرقوا في شهوات الجسد ومتطلباته، ارتقوا إلى متطلبات الإنسان المتوازن الذي يلبي شهواته في الحلال، ويقوم بواجبه في مجتمعه، ويدافع عن أرضه وأهله وشعبه، ويرضي ربه من خلال علاقة روحية يأخذ منها المَدَدَ للحياة".

المقاومة المهدوية

خلاصة تأهيل النفس وإعداد القدرات الفردية، في فكر الشيخ قاسم، يجب أن تصب في إطار الشاب المهدوي المؤسس لدولة العدل الإلهي، تحت حكم الإمام المهدي (عج).

يكاد لا يخلو خطاب اجتماعي أو دينيّ من فكر الشيخ المهدوي، القائم على العمل والسعي. من وجهة نظره، هو خلاصة تضحيات الأنبياء والصديقين والمعصومين والشهداء، وهو مشروع كل شاب في سبيل الكمال. يشدد سماحته على أن المقاومة جزء أساسي من بناء الشاب المهدوي، ولا يحصرها بالمقاومة العسكرية ضد العدو، بل مقاومته بكل الإمكانيات المتاحة وفي كافة المجالات.

في خطبة للشيخ قاسم ضمن التجمع الكشفي الكبير "أجيال السيد" بتاريخ 12-10-2025، توجه سماحته إلى الكشفيين بالقول: "أنتم الآن تتربون في قلب الصراع في مواجهة الكفر والانحراف والعدوان، أنتم على خيار المقاومة، ونحن نقصد بالمقاومة المقاومة الأشمل والأوسع. المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي جهادي سياسي وبكل ما للكلمة من معنى. المقاومة هي جهاد النفس، وجهاد العدو. المقاومة قوة إيمان وإرادة، المقاومة موقف وصمود، المقاومة عز واستقلال، المقاومة خيار الشباب والشابات، خيار الأطفال والرجال والنساء، المقاومة تربية على الأصالة ومكارم الأخلاق، المقاومة تربية على حب الوطن، والدفاع عن الأهل والأحبة بكل أشكال الدفاع".

ويخلص الشيخ نعيم قاسم، في كتابه "الشباب شعلة تضيء أو تحرق"، إلى أن مقاومة العدو ورفع الظلم عن النفس والوطن والمجتمع، بعد تأهيل النفس وإعداد القدرات، هي قوام المشروع المهدوي القائم على الشباب والأنصار. يرى سماحته أن المقاومة الإسلامية في لبنان بقادتها وشهدائها وجرحاها ومجاهديها، تندرج فوق مفهوم "الشاب المهدوي" المؤسس والممهد لدولة صاحب العصر والزمان (عج).

يقول في الكتاب المذكور آنفًا (صفحة 119 - 120) إن: "النتائج التي نراها في ساحتنا، بسبب التركيز على جهاد النفس وجهاد العدو وفق المنهج الإلهي، لا تخفى على أحد، وقد تجسَّدت في شبابنا وشاباتنا بشكل ظاهر للعيان. لقد ربح الشباب والشابات في مسيرة الجهاد، فتحقق الانتصار على المحتل بتحرير الأرض، وعلى أعداء الأمة بمنعهم من سلبنا لحريتنا وكرامتنا وحقوقنا. لقد زرعوا قوةً وقدرة وحيوية غذَّت مجتمعنا بالنصر، وساهمت في استقطاب كل أطياف المجتمع وخاصة فئة الشباب الذين التحقوا بالركب الذي ما زال يزداد وينمو ويكبر ويقوى، بفضل الطاقات الشابة التي ترفده باستمرار".

معتمدًا على تلك النماذج الباهرة بين صفوف المجاهدين، يعوّل الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم على تحقيق النصر وتحرير الأرض. يرى أن المقاومة اليوم، رغم كل التضحيات الجسام، لهذا الكم والنوع من هؤلاء المتربين على النهج المحمدي العلوي الحسيني المهدوي، وتحت رعاية سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله لثلاثين عامًا من القيادة، قادرةٌ على دحر العدو وكسر شوكة الاستكبار.

ينظر سماحته إلى هؤلاء الشباب المهدويين، الفاعلين في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية، على أنهم طاقات فذّة. في الحرب تستبسل في الجهاد وفي السلم تؤثر في الصبر والتكافل. يرى في هؤلاء المهدويين الشباب بشارة لنصر قريب، لأن مهدويّ الفكر ينظر للخواتيم السعيدة وإن طال أمدها. فدولة الحق في عقيدة الشاب المهدوي وعد إلهي، لا يتبدل بتغير موازين القوى، أو غطرسة العدوان. وعليه يقود سماحته عشرات الآلاف من الشباب المهدويين ضمن التمهيد لمشروع دولة الحق بقيادة الإمام المهدي (عج).

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