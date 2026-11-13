أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان "أننا لا شكّ نعيش لحظةً إقليمية تاريخية في غاية الأهمية، وخصوصًا أن طبخة الشرق الأوسط التي كانت تقوم بها واشنطن على مدى عقود توشك على الانتهاء (السريع أو السقوط المتعرّج) وذلك بعد حرب إيران التي كشفت الولايات المتحدة الأميركية عن أسوأ فشل تاريخي، إن لم نقل هزيمة تاريخية (أقرّوا أو أنكروا).

ورأى في خطبة الجمعة التي ألقاها في مسجد الإمام الحسين (ع) في برج البراجنة، أن "اللحظة لمركز الثقل الشرق أوسطي، وأعني بذلك تركيا وباكستان والسعودية، فضلًا عن مركز إيران الكبير، لأن ما قدّمته طهران في هذا المجال يمكن أن نصفه بـ"الفرصة الفريدة" التي قد لا تتكرّر طيلة قرن كامل". وقال: "لا نبالغ إن قلنا اليوم أن واشنطن و"تل أبيب" تعيشان أسوأ لحظاتهما التاريخية، وسط عالم يتغيّر بفعل الانتصار الإيراني الاستراتيجي، والصورة الرباعية التي شاهدها العالم يوم اجتمع ممثلو السعودية وباكستان وتركيا في طهران يمكنها أن تختصر النظام الإقليمي الجديد".

أضاف الشيخ قبلان: "منطق الأرض اليوم يقول؛ لا حلّ إلا بنظام إقليمي بديل عن الإرهاب الصهيوني الأميركي، والمعادلة الثابتة: إيران قوية ومحورها المقاوم قوي، هذا يعني أن الشرق الأوسط يتغيّر بسرعة، فالحلّ هو لشراكة إقليمية تكمن بتسوية تركية إيرانية باكستانية سعودية تكون نواة نظام إقليمي جديد، لا هيمنة أو هامش هيمنة فيه بأيّ شكل من الأشكال لواشنطن أو لتل أبيب، وهذا النتاج الاستراتيجي الاستثنائي يمرّ بطهران وصنعاء وبيروت وبقية العواصم المؤثّرة، وعند ذلك سيشهد العالم غرق الهيمنة الأميركية وأتباعها".

وشدد على أنه "لا يمكن قراءة متغيّرات الشرق الأوسط إلا من مضيق هرمز وباب المندب والصمود الأسطوري الذي قدّمته المقاومة في لبنان، وأقول صمود أسطوري لأنه لأول مرة في تاريخ الصراع الجذري في العالم تستطيع قوة مقاوِمة مواجهة أكبر وأعتى ترسانة صهيونية أميركية أطلسية كانت تريد اقتلاع لبنان من جذوره التاريخية والسيادية وتحويلَه إلى مستعمرة صهيونية أميركية، وهذا يعني بالضرورة أن لبنان بلا مقاومة ليس له وجود، ولا يمكنه الصمود، ولا يمكنه أن يلعب أي دور تأثيري في قضايا السيادة والإقليم".

ودعا الشيخ قبلان "السلطة التنفيذية في هذا البلد الى الفهم أن الحل هو داخل لبنان وليس بمفاوضات العار، ومسار إسلام آباد هو المطلوب وطنيًا وسياديًا، ودون ذلك السلطة التنفيذية تخسر غطاءها الوطني وقدرتها السيادية".

وأكد أن "الحل لن يكون اليوم وغدًا وبعد الغد إلا بالقدرات الوطنية التي تجمع المقاومة والجيش والعيش المشترك والصيغة الميثاقية في سياق ملحمة المواجهة السيادية الوطنية، ولا شيء أهم لهذا البلد من التوافق والتلاقي والتضامن والشراكة والحوار. والذي يصرّ على التفرّد إنما يحكم على نفسه بالفشل والخسارة، أما نحن فلن نقبل بأي صفقة تنال من سيادة ومصالح لبنان".

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