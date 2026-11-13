إحياء ليوم شهيد حزب الله، جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر على أضرحة الشهداء في مدينة صيدا وحارة صيدا والغازية.

الجولة بدأت بزيارة ضريح العلامة الراحل سماحة الشيخ عفيف النابلسي وضريح نجليه مسؤول العلاقات الإعلامية السابق الشهيد محمد عفيف والشيخ الشهيد صادق النابلسي وحفيده الشهيد باقر النابلسي، حيث وضع الوفد إكليل من الزهر وتلوا سورة الفاتحة عن أرواحهم الطاهرة.

المحطة الثانية كانت في جبانة صيدا الجعفرية حيث زار الوفد أضرحة الشهداء وتلوا الفاتحة.

ثم انتقل الوفد إلى حارة صيدا حيث زار روضات الشهداء، فيما المحطة الأخيرة كانت عند جبانة بلدة الغازية في روضة الشهداء بحضور الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس.

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