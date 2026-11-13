رأى كاتب الشؤون العسكرية في موقع "يديعوت أحرونوت الإسرائيلي" يوسي يهوشاع، أن "إسرائيل" تقف عند مفترق طرق استراتيجي معقد. فمن جهة، يرى التقدير في الجيش "الإسرائيلي" أن إيران لم تتخلَّ عن طموحاتها النووية وعن جهودها لإعادة بناء قدراتها العسكرية. ومن جهة أخرى، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه رسائل متناقضة: فمن ناحية، يطلق التهديدات ويمارس الضغط العسكري ويعزز القوات في المنطقة، ومن ناحية أخرى، يبدي استعدادًا لدراسة اتفاق والتوصل إلى تفاهمات مع طهران، مشيرًا إلى أن "الكرة في ملعب ترامب. لديه وحده. والسؤال ليس فقط ما إذا كان سيقرر مهاجمة إيران، بل أيضًا ماذا ستفعل "إسرائيل" إذا قرر عدم القيام بذلك.

ولفت يهوشاع إلى أن الرئيس الأميركي في الوقت الذي يتحدث فيه عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإنه يرسل في الوقت نفسه رسائل أخرى، وقد أصدر تعليماته لفانس بمغادرة المفاوضات مع إيران وقال: "لسنا بحاجة إلى اتفاق معهم". ويأتي ذلك على الأرجح بعد أن أدرك أنه لا توجد لدى الإيرانيين نية للتفاوض بشأن البرنامج النووي.

وقال: "تحت السطح، تتصاعد التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة، ولم تعد تقتصر على تصريحات كبار المسؤولين في طهران. فقد نُقلت طائرات تزويد الوقود بالجو ومروحيات أميركية من قاعدة سلاح الجو ميلدنهول في بريطانيا، عقب تقارير عن تهديد إيراني. وجاء ذلك بعد أن أُخرجت قاذفات أميركية من قاعدة فيرفورد في أيلول/سبتمبر، بسبب مخاوف من نشاط "إرهابي". وفي الوقت نفسه، نُقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من منزله في واشنطن إلى الإقامة في قاعدة عسكرية مؤمّنة، عقب تهديدات لحياته نُسبت إلى إيران" وفق قوله.

أضاف: "إن غياب الانسجام بين الاتصالات الدبلوماسية والسلوك على أرض الواقع يطرح سؤالًا مركزيًا: هل يسعى ترامب حقًا إلى التوصل إلى اتفاق مع طهران، أم أن المفاوضات تشكل أيضًا جزءًا من ممارسة الضغط وتهيئة الأرضية لاحتمال تنفيذ "عملية" عسكرية إضافية؟ من المحتمل أن يكون الأمر يتعلق بعملية خداع، ولذلك يجب أخذ الاستعدادات الأميركية والتهديدات القادمة من طهران في الحسبان. ومن المحتمل أن ترامب يسعى إلى تحسين موقفه التفاوضي، كما يُحتمل أنه يُبقي الخيار العسكري مفتوحًا حتى اللحظة الأخيرة".

وبحسب يهوشاع فإن قادة الجيش "الإسرائيلي"، يفضلون الخروج إلى مواجهة عسكرية أخرى مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، "ولكن بتوافق واسع وليس في ظل حكومة انتقالية، ويؤكدون أنه لا توجد ضرورة ملحّة للتحرك في الوقت الراهن".

وأوضح أن "هذا ليس مجرد تفضيل عملياتي، بل هو أيضًا جزء من التفاهمات بين "تل أبيب" وواشنطن، التي ترى "أن التعاون بين الجيشين، والتنسيق الاستخباراتي، والقدرة على حشد جهد عسكري مشترك، تمنح "إسرائيل" أفضلية كبيرة. لكن السؤال الأهم يتبلور الآن: ماذا سيحدث إذا قرر دونالد ترامب عدم الهجوم؟".

وقال يهوشاع: "إن عدم التوافق بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، إن كان موجودًا، يجعل القرار أكثر تعقيدًا. يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إظهار موقف متشدد تجاه إيران، في حين يُطلب من الجيش "الإسرائيلي" دراسة ليس فقط القدرة على الهجوم، بل أيضًا توقيته".

أضاف: "من وجهة نظر "إسرائيل"، فإن أي اتفاق لا يعالج بصورة جوهرية البرنامج النووي، وقدرات الصواريخ، وقدرة إيران على إعادة بناء قدراتها، قد يتضح أنه مجرد هدنة مؤقتة. لكن القرار بشأن الخروج إلى مواجهة عسكرية لا يوجد في "تل أبيب" وحدها. فترامب هو حاليًا العامل المركزي الذي سيحدد ما إذا كان سيكون هناك هجوم أميركي، وما حجمه، ومتى سيحدث".

الاستعداد لكل سيناريو

وتابع: "تدرك "إسرائيل" أن مواجهة محدودة، تنتهي من دون إلحاق ضرر كبير بالقدرات الإيرانية، قد تؤدي فقط إلى تأجيل المواجهة المقبلة. أما ترامب، فقد يكتفي بإنجاز عسكري محدود أو باتفاق يستطيع تقديمه على أنه نجاح. وفي الجيش "الإسرائيلي" يستعدون وفقًا لذلك. فالمنظومة العسكرية مستعدة دفاعيًا وهجوميًا، لكن القدرة العسكرية لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار سياسي. والسؤال هو ما إذا كانت "إسرائيل" ستكون مستعدة للخروج في تحرك كبير حتى من دون الولايات المتحدة، وخصوصًا إذا عارضته واشنطن".

وأردف: "ليس هذا سؤالًا نظريًا. فالقيام بعملية "إسرائيلية" من دون دعم أميركي كامل سيتطلب التعامل مع تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية. وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات مع الإدارة الأميركية، وتعقيد الحصول على المساعدات والدعم الدولي، والأهم من ذلك، ترك "إسرائيل" وحدها في مواجهة الرد الإيراني واحتمال توسيع نطاق المواجهة. وبالطبع، فإن الجيش والمستوى السياسي يرغبان في تنفيذ عملية مشتركة".

لذلك، رأى يهوشاع أنه سيتعين على "تل أبيب" التمييز بين وضع لا يرغب فيه ترامب في المشاركة في الهجوم، ووضع يعارض فيه بصورة فعلية تحركًا "إسرائيليًا". هذان سيناريوهان مختلفان تمامًا. ففي الحالة الأولى، سيتعين على "إسرائيل" دراسة حرية تحركها وثمن القيام بعملية مستقلة. أما في الحالة الثانية، فسيكون القرار أكثر تعقيدًا بكثير".

ولفت إلى أن هناك سؤالًا إضافيًا لا يحظى تقريبًا بمساحة كافية في النقاش وهو:" ماذا سيحدث في اليوم التالي؟"، وقال: " لا تستطيع "إسرائيل" الاكتفاء بمسألة الهجوم. بل يتعين عليها معرفة النتيجة الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها. إن ضرب البرنامج النووي وصناعة الصواريخ أمر صحيح ومهم لتقليص القدرات، لكن إلى جانب ذلك، يسود في "إسرائيل" إدراك بأن إسقاط النظام وحده هو الإنجاز المطلوب".

كما رأى أن الوضع الراهن يفرض على المستوى السياسي في تل أبيب" إدارة حوار واقعي مع الإدارة الأميركية. وقال: "في نهاية المطاف، تفضّل "إسرائيل" التحرك إلى جانب الولايات المتحدة، وليس بدلًا منها. لكن يجب ألا يتحول هذا التفضيل إلى تبعية تحرمها من القدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بأمنها القومي. فالبرنامج النووي والصواريخ، وبالطبع إسقاط النظام، تمثل مصالح عليا، وإذا لم تنضم الولايات المتحدة، فيبدو أن هناك شكًا كبيرًا في إمكانية تحقيق ذلك أيضًا في اليوم التالي لترامب".

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