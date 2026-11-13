استشهد 14 فلسطينيًا وأصيب عشرات آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء هجمات وإطلاق نار "إسرائيلي" في مناطق متفرقة من قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار يومه الـ400 وسط استمرار الخروقات الميدانية.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد المواطن رمزي نبيل رمضان أبو تيم (36 عامًا) وأُصيب خمسة آخرون إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة للعدو قرب خيمة في منطقة شرق الكنيس سابقًا بمواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي تطور متصل، ارتفع عدد الشهداء جراء قصف مجمع ناصر الطبي إلى سبعة بعد استشهاد المواطن محمد إياد محمد الجزار (20 عامًا) متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها في القصف الذي استهدف قسم الجراحة بمبنى الياسين داخل المجمع.

وفي مدينة غزة، استشهد المواطن أكرم سعدي حسنين (45 عامًا) من سكان حي التفاح جراء إطلاق نار كثيف للعدو "الإسرائيلي" شرقي المدينة.

كما استشهد مواطن وأُصيب خمسة آخرون، إثر استهداف طائرات حربية "إسرائيلية" مركبة مدنية في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد المواطن نشأت فؤاد عواد داخل سيارته بعد دقائق من إيصاله عريسين إلى إحدى صالات الأفراح.

وفي حادثة أخرى بمدينة غزة، قصفت طائرة "إسرائيلية" سيارة قرب مجمع الشفاء الطبي ما أدى إلى استشهاد المواطن حسام صالحة داخلها فيما استشهدت المواطنة ميرفت الحلاق إثر إصابتها بشظية أثناء مرورها بالقرب من موقع الاستهداف.

وفي شرق مخيم البريج وسط القطاع، استشهد الشاب حسن جميل خريس برصاص القوات "الإسرائيلية" وأُصيب مواطن آخر.

أما شمالي القطاع، فاستشهد المواطن محمد بدر (31 عامًا) جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت تجمعًا للمواطنين في منطقة جباليا النزلة.

ووفقًا للإحصائيات الواردة، بلغ إجمالي الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول 1,622 شهيدًا إضافة إلى 5,878 مصابًا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 850.

ومنذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين.

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