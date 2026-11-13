مع إعلان موسكو مؤخرًا التوصل إلى اتفاق مع كييف بشأن إجراء عملية تبادل أسرى واسعة، وذلك خلال المفاوضات التي استضافتها الإمارات برعاية أميركية، يبدو أن الحرب العنيفة التي بدأت في شباط من العام 2022 بين روسيا من جهة وأوكرانيا المدعومة من حلف شمال الأطلسي من جهة أخرى، سوف تنتهي قريبًا، بعد أن أوقعت حتى اليوم، لدى الطرفين، الكثير من القتلى والمصابين، وبعد أن خلّفت معها مروحة واسعة من الدمار القاتل ومن الخسائر الاقتصادية التي يصعب تقديرها حتى الآن .

صحيح أن مفاوضات أبو ظبي الأخيرة ليست الأولى، إذ نتكلم عن حصول عشرات الجولات من المفاوضات بين الطرفين وفي أماكن متعددة وبرعايات مختلفة، دون أن تنجح أي منها حتى الآن في فرض تسوية لهذه الحرب، ولكن لماذا يمكن القول إن فرص نجاح هذه المفاوضات اليوم هي الأكبر وإن تسوية انهاء هذه الحرب بدأت تسلك طريقها نحو نهاية سعيدة؟

في الواقع، هناك الكثير من الأسباب لذلك، منها أسباب مباشرة مرتبطة بمسار الحرب بين

روسيا وأوكرانيا، ومنها أسباب غير مباشرة مرتبطة بالموقف الاستراتيجي الدولي الأوسع .

لناحية الأسباب المباشرة، يمكن الإشارة إليها كالتالي:

- أسباب عسكرية :

يبدو أن المواجهة العسكرية بين الطرفين وصلت إلى طريق مسدود، وبالرغم من نجاح الروس في السيطرة الميدانية على جغرافيا واسعة من الدونباس، الأمر الذي يعتبره الروس تحريرًا لأراضٍ روسية تاريخية، بينما يعتبره الأوكران وقسم كبير من المجتمع الدولي احتلالًا، فإن الجمود على جبهات المواجهة والاشتباك الممتدة لحوالي ألف كلم تقريبا، يفرض نفسه اليوم بقوة دون أي تغيير جوهري على الأرض يساعد على حسم هذه المواجهات .

- أسباب اقتصادية واجتماعية

أيضًا، ومع تزايد عدد القتلى والمصابين لدى كل من الطرفين بأعداد ضخمة، ومع فقدان الطرفين القدرة على إيقاف مسيرات الطرف الآخر أو السيطرة عليها، الأمر الذي يُحدث دمارًا واسعًا ومتبادلًا لدى الطرفين وخاصة على المدنيين وعلى منشآت الطاقة، يمكن القول إن ذلك بدأ يُجبرهما على العمل لإيجاد مخرج لهذه الحرب الكارثية مختلف عن المجال العسكري العقيم، وذلك عبر المفاوضات المباشرة، تمامًا كما حصل مؤخرًا في أبو ظبي.

لناحية الأسباب غير المباشرة المرتبطة بالموقف الاستراتيجي الدولي الأوسع، يمكن الإشارة إليها كالتالي:

اقتصاديًا، يمكن القول إن التأثيرات السلبية للحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي تجاوزت كل المستويات المعقولة، وأصبحت المجتمعات الغربية (الأوروبية والأميركية) وغيرها من المجتمعات الأخرى المرتبطة اقتصاديًا بالغرب، تئنّ وتصرخ من تداعياتها المباشرة، وحركة الاحتجاجات التي ظهرت مؤخرًا بقوة في الدول الغربية وخاصة الأوروبية، ولأسباب بمجملها اقتصادية، تفرض على دول حلف شمال الأطلسي تسهيل التسوية بين موسكو وكييف بأي ثمن.

أما لناحية الدور الإيراني والذي فرض، ولو بطريقة غير مباشرة، تأثيرًا مهمًّا للدفع نحو إنجاح التسوية المرتقبة بين الروس والأوكران، فيمكن تحديد خطوطه بالتالي:

أولًا: وبمعزل عن صحة أو عدم صحة موضوع دور المسيرات الإيرانية في التأثير على مستوى الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن إيران، وعبر صمودها اللافت مؤخرًا في الحرب التي شُنّت عليها، وبمواجهة أقوى جيوش العالم، استطاعت أن تفرض على الأميركيين وحلفائهم غرقًا قاتلًا في مستنقع حرب طويلة دون أفق واضح، ودون أيّة إمكانية لتحقيق أي من أهدافها التي بدت واهية ومستحيلة، وبنتيجة هذا الصمود فرضت إيران التالي:

لم يعد للأميركيين القدرة، وخاصة مع خسارة الإدارة مؤخرًا الانتخابات النصفية، على خوض حرب مباشرة ضد إيران، وبنفس الوقت رعاية وإدارة حرب أخرى ضد روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي قد يكون دفع بإدارة ترامب للضغط نحو إنجاح التسوية بين موسكو وكييف.

لم يعد لدى الأميركيين أيضًا، ومؤخرًا أثبتت نتائج الانتخابات النصفية لديهم ذلك، القدرة على مواجهة الضغوط الاقتصادية التي سببتها الحرب في أوكرانيا، وبنفس الوقت مواجهة الضغوط الاقتصادية وتداعياتها السياسية الكارثية التي سببتها للعالم حربها على إيران وتداعيات الموقف في مضيق هرمز، الأمر الذي يمكن أن يساهم في أن يكون للأميركيين أيضًا مصلحة جدية في إنجاح التسوية بين موسكو وكييف.

من هنا، وأمام هذه الأسباب، يمكن القول إن الموقف الإيراني الثابت عسكريًا ودبلوماسيًا بمواجهة الحرب التي تشن عليها، ساهم إلى حد بعيد في إجبار الأطراف الدولية وخاصة الأميركية، على الدفع نحو فرض تسوية قريبة بين روسيا وبين أوكرانيا، بنجاحها، تكون على الأقل قد أقفلت حربًا شبه عالمية في شرق أوروبا، لم يعد أحد قادرًا على تحمل تداعياتها.

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