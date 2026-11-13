لمناسبة يوم الشهيد، أقام حزب الله في القطاع الرابع بمنطقة بيروت، مراسم خاصة عند أضرحة شهداء المقاومة الإسلامية في روضة الحوراء زينب (ع) في الغبيري، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتحت المراسم بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم بدأت مراسم رفع راية حزب الله على سارية عملاقة أمام الروضة على وقع عزف الموسيقى من الفرقة الموسيقة التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج).

بعدها قرأ المشاركون السورة المباركة الفاتحة لأرواح كل الشهداء، قبل أن ينصتوا لدعاء كميل ويلطموا بعدها صدورهم على وقع اللطميات الحسينية.

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