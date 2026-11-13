أكّد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني سيد ستار هاشمي ضرورة الحفاظ على الطابع الفني وغير السياسي للاتحاد الدولي للاتصالات، وطالب بمتابعة طلب إيران لإجراء تقييم شامل للأضرار التي لحقت بمنشآت الاتصالات والبث في البلاد، جراء العدوان الأميركي الصهيوني على إيران، وتقديم توصيات فنية لإعادة إعمار هذه المنشآت.

وأفادت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية في بيان اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني 2026)، بأن الوزير هاشمي التقى، على هامش مؤتمر المفوضين الثالث للاتحاد الدولي للاتصالات في الدوحة، بالأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات دورين بوغدان-مارتن، وأشار إلى سجل مشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الفاعلة في أنشطة الاتحاد واجتماعاته وفِرَقه الدراسية، مؤكدًا استمرار التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.

وهنّأ وزير الاتصالات في هذا اللقاء بوغدان-مارتن على إعادة انتخابها أمينةً عامة للاتحاد الدولي للاتصالات، متمنياً لها التوفيق في ولايتها الجديدة، وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تطوير التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد، بدعم من الأمينة العامة وعلى أساس التفاعل البنّاء والثقة المتبادلة وتعزيز التعاون الفني والتخصصي.

كما أعرب هاشمي عن قلقه العميق إزاء الهجمات العسكرية الأميركية و"الإسرائيلية" على ايران، منددًا بهذه الأعمال التي أدت إلى استشهاد مدنيين وإلحاق أضرار بمنشآت الاتصالات وغيرها من المرافق المدنية.

وشدّد هاشمي على ضرورة احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بتبنّي موقف مسؤول لمنع تكرار مثل هذه الأعمال وحماية أرواح المدنيين وأمنهم.

واعتبر أيضًا الحفاظ على الطابع غير السياسي للمنظمات الدولية المتخصصة، ومنها الاتحاد الدولي للاتصالات، أمرًا ضروريًا لاستمرار التعاون الفني والعلمي بين الدول، وأكد أن تسييس مهام هذه المؤسسات يُضعف فعاليتها ومصداقيتها.

وأشار وزير الاتصالات إلى مسؤولية الأمينة العامة في صون حيادية أنشطة الاتحاد وطابعها الفني، مؤكدًا ضرورة استمرار مسارات دبلوماسية التكنولوجيا ومتابعة الموضوعات عبر التفاعلات التخصصية والمهنية.

الكلمات المفتاحية