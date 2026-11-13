ندد حزب الله بعمليات القمع والظلم السياسي التي يمارسها النظام البحريني بحق شعبه، مؤكدًا أن التعسف والاعتقال السياسي الذي يتعرض له علماء البحرين ونخبه وشعبه وأحكام الإعدام والسجن للمئات من العلماء والمواطنين هو استبداد مرفوض ومدان إنسانيًا وسياسيًا لا يخدم إلا مصالح الأعداء، داعيًا شعوب الأمة إلى رفع صوت للكشف عن مظلومية الشعب البحريني.

وقال حزب الله في بيان اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "في الوقت الذي تعتدي فيه أميركا الطاغية و"إسرائيل" المجرمة على فلسطين وإيران ولبنان ودول المنطقة، وتسلب الأمن والاستقرار منها، وتحاول أن ترسم خارطة "إسرائيلية" لها، وفي حين يجب أن تتضافر الجهود لمواجهة هذا العدوان، وإيجاد التماسك والتعاون بين دول المنطقة، وأن تتوحد جهود كل دولة مع شعبها لمواجهة الأخطار الداهمة؛ إذ بنا نجد نظام مملكة البحرين يضيق ذرعًا باعتراض شعبه أو فئات منه على سياسات التبعية والإذعان التي ينتهجها في الداخل ومع الخارج خلافًا لإرادة شعبه وتفريطًا بمصالحه".

أضاف حزب الله: "إن هذا الأمر يتطلب وقفة إنصاف ورفع صوت منّا ومن شعوب الأمة للكشف عن مظلومية الشعب البحريني الذي يمارس النظام أنواع القمع ضدّ اعتراضاته السلمية وصرخته المعبرة عن موقفه الرافض لجعل البحرين منصّة عدوان في خدمة أمريكا والكيان الصهيوني، ومسرحًا للظلم المتواصل".

وتابع: "إن التعسف والاعتقال السياسي الذي يتعرض له علماء البحرين ونخبه وشعبه وإجراءات الإبعاد القسري ونزع الهوية وأحكام الإعدام والسجن للمئات من العلماء والمواطنين هو استبداد مرفوض ومدان إنسانيًا وسياسيًا ومدعاة للقلق الدائم الذي لا يخدم إلا مصالح الأعداء".

وختم بيان حزب الله: "إن شعبنا المقاوم للاحتلال "الإسرائيلي" في لبنان يعبّر عن استنكاره وإدانته لما يتعرض له شعب البحرين الشقيق من ظلم سياسي، ويدعو إلى مراجعة سياسة التعاطي معه، على أمل أن يتحقق للبحرين الأمن والاستقرار والتوافق الداخلي الضامن لهما".

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