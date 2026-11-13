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عربي ودولي

الخارجية اليمنية: الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان المجرم في غزة مشاركة فيها
عربي ودولي

الخارجية اليمنية: الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان المجرم في غزة مشاركة فيها

2026-11-13 13:27
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نددت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية بالصمت الدولي حيال الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، محملة الوسطاء مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكدت الخارجية اليمنية في بيان اليوم الجمعة (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026) أنه "وفي تخادم مكشوف بين أذرع الصهيونية، يشرعن مجلس ترامب للعدو "الإسرائيلي" جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنها استهداف المستشفيات".

وشددت الوزارة، في بيانها، على أن "الوسطاء يتحملون المسؤولية تجاه ما يحصل وعليهم القيام بواجبهم في تنفيذ بنود الاتفاق، لافتة إلى "أن الصمت المخزي لمؤسسات المجتمع الدولي يعتبر مشاركة في هذه الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية".

وأوضح البيان أن "ما يحصل في غزة من حصار وتجويع وحرمان وتدمير وقتل يومي وآخرها استهداف المستشفيات وقتل المرضى والممرضين جريمة وحشية لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث".

واختتمت وزارة الخارجية اليمنية بيانها بالقول: "بمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ندعو الشرفاء والأحرار من أبناء الأمة للتعاون وتوحيد الجهود لإجبار الكيان المجرم على وقف جرائمه في قطاع غزة".

الكلمات المفتاحية
اليمن قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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