حذر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب السلطة اللبنانية من "إشعال فتنة في لبنان من خلال تثبيت وتشريع اتفاق الاطار من خلال مجلس الامن الدولي"، ناصحًا السلطة بـ"عدم الدخول في هذه المغامرة والوقوع في فخ الخروج من تفاهم إسلام أباد".

ورأى الشيخ الخطيب في خطبة الجمعة التي أمها في مقر المجلس على طريق المطار، "أن كل ما يجري من حروب اليوم يهدف الى نزع هذه الأمة عن دينها، وأن نكون تابعين لا حول لنا ولا قوة".

وقال سماحته: "كل ذلك كان نتيجة عمل تراكمي، فصارت المناداة بكل دولة أولًا، وهو عنوان التفرقة، فيما جعلها الله أمة واحدة لا أممًا شتى. وقد تمكن العدو من تشتيتها، وقد نجحوا الى حد ما في ذلك، ولكن ليس بصورة كاملة حيث بقيت هنالك مقاومة وبيئة لها حضورها ووجودها. ولذلك احتشد الأعداء وجمعوا كل قواهم ضدها، وللأسف إن بعض هذه الأمة من الأنظمة يتعاون معهم ويعمل على إشغالنا بالحروب الطائفية. وهؤلاء ارتدت عليهم هذه الأعمال، ونحن يؤسفنا ذلك.. لكن العدو يحاول اليوم العمل على تجديد روح الفتنة من خلال الشقاق بين السنة والشيعة، ولذلك نرى دائمًا أصابع الاتهام تتوجه دائمًا نحو الشيعة، وهذا من عمل المخابرات والأجهزة، حتى إن هناك محاولات لضرب المرجعية التي وقفت دائمًا ضد الفتنة".

أضاف الشيخ الخطيب: "إن موقفنا الدائم هو مواجهة الفتنة، وهو موقف أئمتنا منذ أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع). هذه المواجهة لأرباب الفتن دفعنا بسببها الثمن وندفع اليوم.. العدو ليس عنده سني ولا شيعي. العدو "الإسرائيلي" هو العدو الأساسي وملعبه الأساسي هو بث الفتنة في صفوفنا.. هذا العدو واجهناه لنعيد الأمة الى وعيها بأن هذا هو العدو الأساسي. هذا العدو أتى بكل حشوده وقواه لمواجهة هذا النهج الذي اتبعناه، لكنه لم يستطع تحقيق مبتغاه ووصل الى طريق مسدود وإلى مرحلة اليأس".

وتابع الشيخ الخطيب: "لقد كان لبنان أحد أخطر الساحات التي اختارها العدو، ولذلك أصرّت الجمهورية الإسلامية على جعل لبنان أول بند في مذكرة التفاهم، وهي تصرّ اليوم على بنود هذه المذكرة التي تهرّب منها الأميركيون.. اليوم بعد فشلهم يحاولون من الساحة اللبنانية تثبيت اتفاق الإطار الفاشل وتشريعه دوليًا من خلال مجلس الأمن، من خلال عملية احتيال عبر السلطة اللبنانية لإخراج لبنان من اتفاق إسلام أباد."

وختم الشيخ الخطيب: "إننا ننصحهم بعدم الدخول في هذه المحاولة، والدخول في فتنة لن يسلم فيها أحد. ونأمل أن يعود أركان السلطة إلى ضمائرهم بعدما خذلتهم الولايات المتحدة.. إن الخروج من تفاهم اسلام أباد يعني بقاء "إسرائيل" في الجنوب وعدم العودة وإعادة الإعمار.. ولذلك نحذرهم من الدخول في هذه المغامرة والوقوع في هذا الفخ وإعطاء الفرصة للإدارة الأميركية لإشعال الفتنة في لبنان".

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