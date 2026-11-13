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إيران

بحرية الجيش الإيراني تعلن تدمير مسيّرة أميركية من طراز MQ1 جنوبي البلاد
إيران

بحرية الجيش الإيراني تعلن تدمير مسيّرة أميركية من طراز MQ1 جنوبي البلاد

2026-11-13 14:22
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أعلن الجيش الإيراني عن تدمير منظومة الدفاع الجوي الجديدة التابعة له طائرة مسيّرة معادية من طراز MQ1 في منطقة كوهستاك (ساحل جزيرة سيريك جنوبي البلاد).

وفي بيان له اليوم الجمعة، أعلن الجيش أن منظومة الدفاع الجوي الجديدة التابعة والتي تعمل ضمن الشبكة المتكاملة لقيادة الدفاع الجوي المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أميركية معادية من طراز MQ1 في منطقة كوهستاك جنوبي البلاد.

وأكدت البحرية أنها لن تتردد لحظة في حماية وحدة الأراضي الإيرانية وحدودها المائية ومصالحها والدفاع عنها.
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران الجيش الإيراني
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