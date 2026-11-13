ضمن فعاليات يوم شهيد حزب الله، وذكرى شهداء بلدة بدياس، رعى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين حفل افتتاح مجمع الإمام زين العابدين (ع) في بلدة بدياس الجنوبية، بحضور عوائل شهداء وفعاليات وشخصيات وعلماء دين وحشد من الأهالي.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، والنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب الله، وعرض وثائقي حول شهداء المقاومة الإسلامية في البلدة، ألقى النائب عز الدين كلمة شدد فيها على أن المقاومة تشكّل اليوم حاجة ماسّة للبنان وشعبه، وضرورة وجودية لبقاء الوطن الذي آمنّا جميعًا بأن نعيش فيه.

وقال النائب عز الدين: طالما أن هذا العدو يشكّل خطرًا وجوديًا على لبنان، فهذا يعني أن المقاومة باقية ومستمرة، وستكمل طريقها وطريق الشهداء الذين ارتقوا، وصنعوا بدمائهم العزة لنا جميعًا، وحرّروا الأرض، وحموا الثروات، وأتاحوا لنا الفرصة بأن نعيش بعزة وكرامة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي طوال سنوات منذ العام ألفين لغاية الألفين وثلاثة وعشرين.

وتابع النائب عز الدين: علينا أن نعرف وندرك المسار والسيرة التي التزمت بها هذه المقاومة، والظروف التي نشأت فيها، وما عانته من معاناة وصبر وثبات وإيمان، وهو الإيمان الذي جعلها تواصل مسيرها ومسيرتها، رغم أن التحديات كانت كبيرة جدًا، ومع ذلك استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه لأنها ترتكز أولًا على الإيمان بالله والتوكل عليه، وتلتزم الصدق في أدائها وفي عملها وعملياتها وجهادها وصمودها. ولذلك، فإن هذه المقاومة هي من مدرسة كربلاء، تعلّمت أن الإنسان عندما يواجه التحديات، ويُخيّر بين الذلّة والعزّة، عليه أن يختار العزّة والكرامة، وهي رغم كل التحديات استطاعت أن تصمد، وأن تؤسس لتجربة فريدة من نوعها، وأن تشكّل نموذجًا يُقتدى به في شتى أنحاء العالم.

وأكّد النائب عز الدين أن هذه المقاومة مستمرة، وستبقى تواجه وتشكّل سدًّا في وجه هذا العدو، رغم كل الآلام وكل الصعاب، لافتًا إلى أن الوضع القائم حاليًا في لبنان والمنطقة، سيكون الخروج منه عبر ما تقوم به الجمهورية الإسلامية في إيران بثباتها وصمودها وقوّتها وقدرتها.

وقال النائب عز الدين: القيادة الإيرانية من الولي الفقيه إلى القيادات السياسية والعسكرية والأمنية مجمعون على أن أي عملية تفاوض تجرى لإنهاء الحرب في المنطقة، سيكون لبنان بندًا في مقدّمتها، وإذا جرى التوافق، فسيكون التوافق يشمل أيضًا انسحاب العدو "الإسرائيلي" من الأراضي اللبنانية، الأمر الذي سيمكّننا من العودة إلى أرضنا، ويمكّن أهلنا من العودة إلى قراهم وبيوتهم التي سيُعاد بناؤها، وهذه هي المعادلة التي تفرضها اليوم الجمهورية الإسلامية، والتي تحقّقت نتيجة للتضحيات الجسام التي بذلتها، وفي مقدمتها السيد القائد رحمه الله، وأيضًا بفضل شعبهم الذي وقف إلى جانب هذه القيادة، ولا يزال موجودًا في الساحات إلى اليوم ليوفّر حماية كبرى وعظيمة لبقاء هذا النظام ليبقى قويًا ومقتدرًا.

الكلمات المفتاحية