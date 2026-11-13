تواجه مايكروسوفت تداعيات انقطاع عالمي واسع أصاب خدماتها الأساسية، فيما لا تزال الشركة تبحث عن السبب الجذري للعطل الذي أربك Outlook وفرق العمل وخدمات سحابية أخرى.

ماذا قالت مايكروسوفت؟

حتى ظهر الجمعة (13 تشرين الثاني 2026) بتوقيت سيدني، أستراليا، لم تكن مايكروسوفت قد حددت سببًا نهائيًا للعطل، إذ تغير تفسيرها للمشكلة منذ بدايتها؛ فبعد أن عزت السبب في البداية إلى ارتفاع الضغط على خدماتها في عدة مناطق، أوضحت لاحقًا أن العطل لم يكن ناتجًا عن زيادة حركة المرور، أي لم يكن هناك ضغط استثنائي من المستخدمين على الشبكة، بل عن تعطل مفاجئ لعدد كبير من الخوادم.

وبعد ذلك، تحول التركيز إلى أنظمة الفحص الآلي التي تستخدمها مايكروسوفت لتحديد ما إذا كان الخادم صالحًا لتحمل الحركة، وإلى المكوّن الذي يعالج هذه الفحوص. وقالت الشركة إن عملية أساسية على الخوادم المتأثرة أصبحت "مثقلة"، ما دفعها إلى إيقاف بعض عمليات النشر البرمجي والتغييرات في الإعدادات لمراجعة التعديلات الأخيرة، رغم أنها لم تجد ما يربطها ببداية الانقطاع.

هل هو هجوم إلكتروني؟

المعطيات الحالية لا تشير إلى هجوم سيبراني. فهجمات حجب الخدمة الموزعة تقوم على إغراق الخدمة بطلبات خارجية حتى تعجز عن الرد على الطلبات الشرعية، لكن مايكروسوفت قالت إن إجمالي الضغط والطلب لم يزد، وهو ما لا يتوافق مع هذا النمط. كما أكدت الشركة أنه لا توجد مؤشرات على أن ما حدث هجوم إلكتروني، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

والتفسير الأقرب، بحسب المعطيات الحالية، هو خلل تقني داخلي. فأنظمة الفحص الصحي يفترض أن تحمي الخدمة عبر سحب الخوادم التي تبدو غير مستقرة، لكن إذا أصاب الخلل هذه الأنظمة نفسها، فقد تُستبعد خوادم سليمة، بينما تُترك الخوادم المتبقية لتحمل عبئًا يفوق قدرتها.

ما الخدمات المتأثرة؟

قالت مايكروسوفت إن قائمة الخدمات التي قد تكون تأثرت بالعطل طويلة، وتشمل:

- Outlook

- Microsoft Teams

- SharePoint Online

- Microsoft Copilot 365

- Microsoft Planner

- Microsoft Exchange Online

- Microsoft Defender، وهو خدمة أمن سيبراني سحابية.

وامتدت التداعيات إلى خارج منظومة مايكروسوفت، إذ أعلنت OpenAI وAnthropic عن مشكلات في الأدوات التي تربط خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما بـ Microsoft 365.

لماذا يستدعي الأمر الحذر؟

تشير هذه الحادثة إلى أهمية الاستعداد لانقطاعات الخدمات الرقمية كما نستعد للكوارث الطبيعية. ويمكن أن يشمل ذلك:

- حفظ المعلومات الأساسية مثل جهات الاتصال والوصفات الطبية بشكل غير متصل بالإنترنت.

- إعداد خطط بديلة لدى المؤسسات التي تعتمد على مزود واحد مثل مايكروسوفت أو غوغل.

- اختبار هذه الخطط عمليًا، لا الاكتفاء بوجودها على الورق، تمامًا كما تُجرى تدريبات الإخلاء من الحرائق.

ومع ازدياد ترابط تفاصيل الحياة اليومية، من السيارات والمنازل إلى أماكن العمل والنقل والرعاية الصحية، ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، قد تصبح كلفة الانقطاع الرقمي أكبر بكثير. لذلك، فإن بناء القدرة على الصمود يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من التخطيط للمستقبل.



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