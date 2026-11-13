نظّمت بلدية الغبيري، الخميس 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 أمسية شعرية بعنوان "شهداؤنا كل أمجادنا" في أجواء مناسبة يوم الشهيد، شارك فيها الشاعر عبد قدورة وذلك في مركز بلدية الغبيري الصحي الاجتماعي.

قدّم اللقاء الشاعر أنور نجم فيما تخلله كلمة تكريمية ألقاها الشيخ حسين زين الدين، حيث استحضرت الأمسية ذكرى الشهداء ومعاني التضحية والوفاء، من خلال قصائد قدورة.

واختتمت الأمسية بتوقيع الديوان الشعري، الذي وزّع هديةً على الحاضرين، في إطار إحياء المناسبة وتكريم ذكرى الشهداء من خلال الشعر والكلمة.

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