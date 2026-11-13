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فلسطين

من مسافة صفر.. سرايا القدس تتصدى لتقدم
فلسطين

من مسافة صفر.. سرايا القدس تتصدى لتقدم "ميليشيات عميلة" شرق غزة

2026-11-13 18:53
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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباك مقاتليها من مسافة صفر مع قوة من "الميلشيات العميلة" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد رصد تقدمها شرق حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، فجر اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وقالت في بيان، إن مقاتليها أوقعوا عددًا من عناصر القوّة بين قتيل وجريح خلال عملية التصدي والاشتباك، ما استدعى تدخل قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والثقيلة لمساعدة القوّة على الانسحاب من المكان، وسحب عناصرها القتلى والجرحى.

وأعلنت سرايا القدس استشهاد أكرم سعدي حسنين، من كتيبة التفاح والدرج في لواء غزة، خلال الاشتباك.

الكلمات المفتاحية
حركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس جيش الاحتلال الاسرائيلي مدينة غزة
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