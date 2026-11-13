أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اشتباك مقاتليها من مسافة صفر مع قوة من "الميلشيات العميلة" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي"، بعد رصد تقدمها شرق حيي التفاح والشجاعية بمدينة غزة، فجر اليوم الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.

وقالت في بيان، إن مقاتليها أوقعوا عددًا من عناصر القوّة بين قتيل وجريح خلال عملية التصدي والاشتباك، ما استدعى تدخل قوات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة والثقيلة لمساعدة القوّة على الانسحاب من المكان، وسحب عناصرها القتلى والجرحى.

وأعلنت سرايا القدس استشهاد أكرم سعدي حسنين، من كتيبة التفاح والدرج في لواء غزة، خلال الاشتباك.

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