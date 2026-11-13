أحيت بلدية الغبيري، الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، مناسبة يوم الشهيد، بأمسية شعرية للشاعر الفلسطيني الأستاذ عبد قدورة، قدّمها الشاعر الأستاذ أنور نجم، وتخللتها كلمة تكريمية للشيخ حسين زين الدين، واختُتمت بتوقيع قدورة ديوانه الشعري وتوزيعه هديةً على الحضور.

وفي تصريح لموقع العهد الإخباري، أكد قدورة أن المشاركة في إحياء يوم الشهيد تمثّل تكريمًا وموضع فخر، مشددًا على أن الشهداء ووصاياهم أمانة في أعناق الأحياء، وأن الوفاء لتضحياتهم يكون بالثبات والاستمرار في الطريق الذي استشهدوا من أجله. كما شدد على مسؤولية الشاعر والأديب في حمل قضايا أمته وتوثيق بطولات المقاومين وحفظ الذاكرة والسردية الحقيقية.

يوم الشهيد.. تجديد للعهد والوفاء

أوضح قدورة أن الشهداء شكّلوا محورًا أساسيًا في تجربته الشعرية، من سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض)، إلى شهداء فلسطين، وفي مقدّمهم الشهداء إبراهيم النابلسي والكيلاني والحوح وضياء حمارشة وشهداء "عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وصولًا إلى صديقه الشهيد باسل الأعرج والشهيد أحمد قصير وشهداء المقاومة اللبنانية.

ورأى أن يوم الشهيد مناسبة لاستحضار تضحيات من حملوا السلاح دفاعًا عن وجود الأمة وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، مؤكدًا أن ذكراهم لا تقتصر على إحياء المناسبة، بل تفرض الوفاء والصمود والثبات وحمل الأمانة التي تركوها للأجيال.

رسالة إلى المقاومة وعوائل الشهداء

ووجّه قدورة في تصريحه لموقع "العهد" الإخباري رسالة إلى المقاومين في فلسطين ولبنان واليمن والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران، معتبرًا أنهم يمثلون ما تبقى للأمة من كرامة وموقف في مواجهة الظلم، وقال: "أنتم ما تبقى لنا من ماء وجه، أنتم أهل الله في زمن ضلّ فيه الكثيرون".

وأضاف: "سامحونا لتقصيرنا في حقوقكم، يا حزب الله الغالب في وجه حزب الشيطان، لا حرمنا الله من مقاومتكم"، داعيًا إلى الثبات والتوفيق لإحقاق الحق ونصرة المظلوم والوقوف في وجه يزيد هذا العصر.

كما توجّه إلى عوائل الشهداء، أشرف الناس، مؤكدًا أن الكلمات لا تستطيع مواساة حجم الفقد، لكن العزاء يبقى في أن ما قدّموه كان لله، وأن العوض الحقيقي يأتي منه. ودعا الله أن يبارك لهم تضحياتهم ويجعل أبناءهم شفعاء لهم.

الشعر يوثّق بطولة الشهيد ويحفظ الذاكرة

وفي حديثه عن وظيفة الشعر، رأى قدورة أن جمالية المشهد الحقيقية تكمن في فعل الشهيد، فيما تتمثل مسؤولية الشعر في نقل صورة التضحية وتخليد البطولات لتنتقل من جيل إلى جيل.

واستشهد بقصيدة "من سجن عكا" التي وثّقت استشهاد ثلاثة أبطال في ثلاثينيات القرن الماضي، ولا تزال تُغنّى حتى اليوم، معتبرًا أن تخليد الذكرى وحفظ السردية الحقيقية من أبرز وظائف الأدب والكلمة.

وشدد على أن الشاعر صاحب قضية، وعليه أن يحملها في أدبه، وألا ينفصل عن واقع مجتمعه وما يواجهه من احتلال وعدوان، معتبرًا أن الكتابة عن يوميات المقاومة وتفاصيلها مسؤولية تقع على عاتق أهل الكلمة، بدلًا من الانشغال بعوالم البذخ والترف ومزايا الأمراء والسلاطين.

"المارتينة" ديوان يستحضر محطات النضال الفلسطيني

وتحدث قدورة عن ديوانه "المارتينة"، موضحًا أن الاسم يستحضر سلاحًا رافق المقاومين الفلسطينيين منذ ما قبل النكبة، مرورًا بثورة القسام والثورة الكبرى، وصولًا إلى الانتفاضتين الأولى والثانية ومرحلة "عرين الأسود".

وقال إن المارتينة ليست مجرد سلاح، بل جزء من الهوية التاريخية والنضالية الفلسطينية ووصية تركها الشهداء للأجيال، منتقدًا الدعوات المطالبة بالتخلي عن السلاح في ظل استمرار الاحتلال.

وأكد أن هذه الوصية أمانة يحملها الأحرار، وقال: "إما أن نحيا ممتشقين المارتينة أو نستشهد وهي في أحضاننا، ما دام الاحتلال جاثمًا على أراضينا".

أربعة فصول تختصر التجربة الشعرية

في استعراضه لمضمون الديوان، أوضح قدورة لـ "العهد" أنه يتألف من أربعة فصول؛ يتناول الأول منها مرحلة "طوفان الأقصى"، فيما يعود الثاني إلى فترة "عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، والثالث إلى تجربة الرثاء التي بدأت باستشهاد صديقه باسل الأعرج، أما الرابع فيتناول الشعر السياسي الساخر الذي بدأ به تجربته الأدبية.

وأشار إلى أن كتاباته في مرحلة "عرين الأسود" و"كتيبة جنين" تحوّل عدد منها إلى أناشيد اشتهرت في فلسطين والوطن العربي، وأدّتها فرقة العاشقين الفلسطينية وفنانون لبنانيون وفلسطينيون وعرب، لافتًا إلى أن بعضهم استشهد فيما لا يزال آخرون يؤدون تلك الأعمال.

أما في فصل "طوفان الأقصى"، فأوضح أنه لا يزال عالقًا عند مشهد استشهاد السيد حسن نصر الله (رض)، ولم يستطع تجاوز تعلّقه الوجداني به حتى اليوم.

"يا إحنا يا "إسرائيل" فوق الأرض.. هويتان لا يمكن أن نكمل"

ومن العبارات التي يعتز بها قدورة في ديوانه مقطع من قصيدة "فجر ونهر"، يقول فيه: "يا إحنا يا "إسرائيل" فوق الأرض، هويتان لا يمكن أن نكمل".

وقال إن العبارة تختصر استحالة العيش بصورة طبيعية مع قتلة الأنبياء والأبناء والإخوة والأصدقاء، مشددًا على أن الموقف يرتبط بخيار النصر أو الشهادة، وأنه يتجاوز الواجب الأدبي والاجتماعي ليصبح واجبًا أمام الله.

قدورة يشكر بلدية الغبيري والقائمين على الأمسية

وفي ختام تصريحه، أعرب قدورة عن شكره لبلدية الغبيري ورئيسها الحاج أحمد الخنسا والعاملين فيها، مثنيًا على جهود شرطة البلدية وكل الساهرين على خدمة الناس، وما يقدمونه للمجتمع من خدمات.

وأكد أن إتاحة الفرصة له لإحياء يوم الشهيد تمثّل تكريمًا لم يكن يتخيّل نيله، موجّهًا شكره إلى جميع القائمين على الأمسية، ومعبّرًا عن امتنانه لهم من أعماق قلبه.

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