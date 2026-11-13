كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

يوم الشهيد
المقال التالي الخوري لـ "العهد": إلهاء الناس بالإثارات الإعلامية يخدم السلطة ويفاقم أزمة الفقراء

فلسطين

دعوة دولية لإنقاذ غزة من الحصار
فلسطين

دعوة دولية لإنقاذ غزة من الحصار "الإسرائيلي" مع اقتراب فصل الشتاء

2026-11-13 21:30
135

دعت 50 دولة و3 منظمات دولية كيان العدو إلى رفع جميع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتأمين الحماية الكاملة للطواقم الصحية والإغاثية، في ظل تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك حمل عنوان "نداء للعمل"، فيما أعلنت المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حجة لحبيب، الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، انضمام الدول والمنظمات إليه.

وقالت لحبيب في حسابها على منصة "إكس": "وقّعنا نداءً للعمل يحث على اتخاذ تدابير فورية بشأن غزة"، مشيرة إلى أن عائلات كثيرة ما زالت بلا مأوى مناسب رغم وقف إطلاق النار، بسبب القيود على المساعدات وانهيار النظام الصحي.

وتلت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش البيان أمس الخميس، نيابة عن الدول الموقعة، في إطار مبادرة تقودها بريطانيا وقطر والأردن.

وتضم قائمة الموقعين تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وفلسطين وفرنسا وكندا واليابان، إضافة إلى المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان أن خطة السلام الشاملة التي أقرّها مجلس الأمن بالقرار 2803 تنص على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل وفوري، وبمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، معتبرًا أن هذا الالتزام لم يُنفّذ بعد رغم إمكانية تحسين الوضع الإنساني إذا توفرت الإرادة السياسية.

وحذّر الموقعون من أن النازحين الذين يفتقرون إلى مأوى لائق معرّضون لانخفاض حرارة الجسم والإصابة بالتهابات تنفسية وأمراض تنتقل عبر المياه مع حلول الشتاء.

وطالب البيان حكومة العدو المقبلة بفتح كل المعابر والطرق البرّية، وتفعيل الممرات الإنسانية المصرية والأردنية، والسماح بدخول المواد مزدوجة الاستخدام، لا سيما مستلزمات الإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية.

كذلك، دعا إلى استئناف نقل المرضى والجرحى الذين لا يمكن علاجهم داخل القطاع إلى مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية، وحماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية ووسائل النقل الطبي والعاملين الإنسانيين والمواقع المُبلّغ عنها، وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب البيان بإجراء تحقيقات جنائية سريعة وشفافة في الاعتداءات على العاملين الصحيين والإنسانيين، والسماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بدخول غزة.

وتعهدت الدول والمنظمات بدعم الاستعدادات الشتوية وتوفير مستلزمات الإيواء والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية، ودعم السلطة الفلسطينية والتعاون مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لاستعادة الخدمات الصحية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وشدد البيان على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

ويواصل العدو "الإسرائيلي" فرض قيود على دخول المساعدات ومستلزمات الإيواء إلى غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وأكثر من 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا طاول نحو 90% من البنية التحتية.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الامم المتحدة الهلال الاحمر الفلسطيني منظمة التعاون الإسلامي قطاع غزة جامعة الدول العربية
إقرأ المزيد
المزيد
دعوة دولية لإنقاذ غزة من الحصار
دعوة دولية لإنقاذ غزة من الحصار "الإسرائيلي" مع اقتراب فصل الشتاء
فلسطين منذ 3 ساعات
من مسافة صفر.. سرايا القدس تتصدى لتقدم
من مسافة صفر.. سرايا القدس تتصدى لتقدم "ميليشيات عميلة" شرق غزة
فلسطين منذ 6 ساعات
14 شهيدًا وعشرات المصابين خلال 24 ساعة في قطاع غزة
14 شهيدًا وعشرات المصابين خلال 24 ساعة في قطاع غزة
فلسطين منذ 12 ساعة
مجزرة مجمع ناصر الطبي تثير إدانات فلسطينية ومطالبات بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال
مجزرة مجمع ناصر الطبي تثير إدانات فلسطينية ومطالبات بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
دعوة دولية لإنقاذ غزة من الحصار
دعوة دولية لإنقاذ غزة من الحصار "الإسرائيلي" مع اقتراب فصل الشتاء
فلسطين منذ 3 ساعات
لماذا تشكل الهجمات الأميركية على إيران انتهاكًا للقانون الدولي؟
لماذا تشكل الهجمات الأميركية على إيران انتهاكًا للقانون الدولي؟
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
الخارجية اليمنية: الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان المجرم في غزة مشاركة فيها
الخارجية اليمنية: الصمت الدولي إزاء جرائم الكيان المجرم في غزة مشاركة فيها
عربي ودولي منذ 11 ساعة
14 شهيدًا وعشرات المصابين خلال 24 ساعة في قطاع غزة
14 شهيدًا وعشرات المصابين خلال 24 ساعة في قطاع غزة
فلسطين منذ 12 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة