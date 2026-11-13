دعت 50 دولة و3 منظمات دولية كيان العدو إلى رفع جميع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، وتأمين الحماية الكاملة للطواقم الصحية والإغاثية، في ظل تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

وجاءت الدعوة في بيان مشترك حمل عنوان "نداء للعمل"، فيما أعلنت المفوضة الأوروبية للمساواة والتأهب وإدارة الأزمات حجة لحبيب، الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، انضمام الدول والمنظمات إليه.

وقالت لحبيب في حسابها على منصة "إكس": "وقّعنا نداءً للعمل يحث على اتخاذ تدابير فورية بشأن غزة"، مشيرة إلى أن عائلات كثيرة ما زالت بلا مأوى مناسب رغم وقف إطلاق النار، بسبب القيود على المساعدات وانهيار النظام الصحي.

وتلت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش البيان أمس الخميس، نيابة عن الدول الموقعة، في إطار مبادرة تقودها بريطانيا وقطر والأردن.

وتضم قائمة الموقعين تركيا والسعودية ومصر وقطر والأردن وفلسطين وفرنسا وكندا واليابان، إضافة إلى المفوضية الأوروبية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد البيان أن خطة السلام الشاملة التي أقرّها مجلس الأمن بالقرار 2803 تنص على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل كامل وفوري، وبمستويات لا تقل عن تلك المتفق عليها في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، معتبرًا أن هذا الالتزام لم يُنفّذ بعد رغم إمكانية تحسين الوضع الإنساني إذا توفرت الإرادة السياسية.

وحذّر الموقعون من أن النازحين الذين يفتقرون إلى مأوى لائق معرّضون لانخفاض حرارة الجسم والإصابة بالتهابات تنفسية وأمراض تنتقل عبر المياه مع حلول الشتاء.

وطالب البيان حكومة العدو المقبلة بفتح كل المعابر والطرق البرّية، وتفعيل الممرات الإنسانية المصرية والأردنية، والسماح بدخول المواد مزدوجة الاستخدام، لا سيما مستلزمات الإيواء والوقود والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية.

كذلك، دعا إلى استئناف نقل المرضى والجرحى الذين لا يمكن علاجهم داخل القطاع إلى مستشفيات القدس الشرقية والضفة الغربية، وحماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية ووسائل النقل الطبي والعاملين الإنسانيين والمواقع المُبلّغ عنها، وفق القانون الدولي الإنساني.

وطالب البيان بإجراء تحقيقات جنائية سريعة وشفافة في الاعتداءات على العاملين الصحيين والإنسانيين، والسماح للوفود الدولية رفيعة المستوى والصحفيين بدخول غزة.

وتعهدت الدول والمنظمات بدعم الاستعدادات الشتوية وتوفير مستلزمات الإيواء والمياه والصرف الصحي والإمدادات الطبية، ودعم السلطة الفلسطينية والتعاون مع اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة غزة والأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لاستعادة الخدمات الصحية وإعادة تأهيل بنيتها التحتية.

وشدد البيان على ضرورة تمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المحايدة من إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

ويواصل العدو "الإسرائيلي" فرض قيود على دخول المساعدات ومستلزمات الإيواء إلى غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 74 ألف شهيد وأكثر من 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارًا طاول نحو 90% من البنية التحتية.

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