أكّد رئيس مكتب الولي الفقيه في القوات البرّية للحرس الثوري في ايران حجة الإسلام محمد هادي رضائي أن "جاهزية الحرس الثوري لمواجهة العدو هي في أعلى مستوياتها، ويتمتع المقاتلون بعزم راسخ على مواصلة حماية إيران الإسلامية والدفاع عنها".

وقال حجة الإسلام محمد هادي رضائي، الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، خلال زيارته للمقر والوحدات التابعة للقوات البرية للحرس الثوري في جنوب غرب البلاد، "ما لمسناه في ساحة المعركة هو إيمان ومعرفة وجاهزية مقاتلي مقر "كربلاء" للقوات البرية للحرس الثوري في منطقة خوزستان".

وأضاف أن "السمة المميزة للقوات المسلحة الإيرانية، مقارنةً بالقوات المسلحة في العالم، هي جاهزيتها الفكرية والروحية في أصعب ظروف القتال".

وأشار رضائي إلى أن الحرس الثوري قد تعلم جيدًا من مدرسة الإمام الحسين (عليه السلام) وقائد الثورة الشهيد كيفية الدفاع عن الدين والأرض المقدسة والحدود الفكرية للبلاد.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار رضائي إلى فلسفة تأسيس الحرس الثوري والطابع الشعبي لهذه المؤسسة الثورية، قائلاً: "لقد تجلى بوضوح الرابط المقدس بين الحرس الثوري والشعب منذ بداية تأسيس هذه المؤسسة المقدسة وحتى الحربين المفروضتين الثانية والثالثة".

وأضاف أن "هذه النعمة الإلهية تستحق كل الشكر لله عز وجل، وتستلزم مقاومة مستمرة وفعّالة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من المعرفة والوعي والإدراك والفهم لتعقيدات معركة اليوم في المجالات العسكرية والمشتركة والثقافية، بل وتطويره باستمرار".

وأكد لأعداء البلاد أنه "وفقًا لتوجيهات قائد الثورة الشهيد، استوعب الشعب الإيراني دروسه الدينية والروحية ودروس عاشوراء جيدًا، وسيوظفها خير توظيف في أوقات الحاجة، وعلى الاستكبار العالمي أن يعلم أن من الخطأ اختبار المجرب".

وفي الختام شدد على أن "إيران القويّة بقيادة قائد الثورة، بجنودها في الميدان وشعبها في الشوارع، أقوى مما كانت عليه في الحرب الثالثة المفروضة عليها في الدفاع عن الوطن، وأكثر عزمًا على دحر الاستكبار العالمي".

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