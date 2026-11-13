واصلت القوات المسلحة اليمنية مطاردة قوات العدو السعودي في المناطق المحتلة بضربات خاطفة تجعل كل تحركات الاحتلال تحت دائرة النار.

وفي جديد العمليات النوعية، أكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سبأ" الجمعة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، أنه تم استهداف تجمع للضباط السعوديين في معسكر جبل حديد بمحافظة عدن.

وتزيد هذه الضربة من تأكيد القدرات الاستخبارية للقوات المسلحة اليمنية في تعقب تحركات العدو السعودي عبر ضباطه أو تحشيداته ليتم توجيه الضربات إليها.

كما تأتي هذه الضربة بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة ضربات نوعية نفذتها القوات المسلحة اليمنية أمس الخميس، واستهدفت من خلالها عددًا من المنشآت النفطية إضافة إلى عددًا من تحشيدات العدو السعودي في مناطق متفرقة من محافظة لحج، محققة إصابات مباشرة.

هذا، وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدوان السعودي شنّ خلال الـ24 ساعة الماضية 85 غارة جوية وهجومًا صاروخيًا استهدفت الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران.

وأوضح سريع أن العدوان السعودي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، جرّاء قصف شنّته طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، إلى جانب إطلاق صواريخ من نجران.

وأشار إلى أن إجمالي الغارات الجويّة والصواريخ التي شنّها العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على اليمن بلغ 4948 غارة جوية وهجومًا صاروخيًا.

وفي سياق آخر، نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والإدارة العامة للمباحث الجنائية والأدلة الجنائية والدفاع المدني، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في مسرح جريمة العدو السعودي في سوق الحضارة بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، حيث تم الكشف عن نتائج التحقيق، فيما استعرضت الأدلة الجنائية مخلفات غارات طيران العدو السعودي التي تم العثور عليها في مسرح الجريمة.

وأوضح المدير العام للأدلة الجنائية في تعز العقيد عبد الله الجنيد، أن "المعاينة الفنية لمسرح جريمة العدو في سوق الحضارة بالوازعية كشفت تعرض السوق لـ 3 غارات متتابعة"، مضيفًا أن "فحص الشظايا المحرّزة من مواقع الانفجارات أثبت استخدام قنابل أميركية الصنع من نوع (GBU-12) برؤوس متفجرة من نوع (MK-82)".

ولفت إلى أن "القنابل المستخدمة في استهداف سوق الحضارة تزن كل واحدة منها نحو ربع طن"، مؤكدًا أن "الأدلة والشظايا التي عُثر عليها في مسرح الجريمة تحمل بيانات تصنيعية تؤكد نوع الذخائر المستخدمة في قصف السوق وهي أميركية الصنع".

ونوّهت الأدلة الجنائية إلى أن "قصف الطيران السعودي أدّى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير ممتلكات المواطنين والمحلات التجارية ونفوق عدد من المواشي".

من جانبه، شدّد مدير فرع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في تعز عبده أحمد البحر، على أن "استهداف سوق الحضارة كان متعمدًا وجرى بصورة مباشرة ومتتابعة ولم يكن استهدافًا خطأً أو نتيجة خطأ في الإحداثيات"، محمّلاً "العدو السعودي المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية عن مجزرة سوق الحضارة".

وطالبت هيئة حقوق الإنسان بتعز "بتشكيل لجنة حقوقية دولية مستقلة للتحقيق في مجزرة سوق الحضارة ومحاسبة المسؤولين عنها".

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