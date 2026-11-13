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منوعات

إيطاليا تهزم فرنسا 3-1.. وتشعل صدارة المجموعة الأولى
منوعات

إيطاليا تهزم فرنسا 3-1.. وتشعل صدارة المجموعة الأولى

2026-11-13 22:09
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حسم منتخب إيطاليا القمّة أمام نظيره الفرنسي وعزّز حظوظه لبلوغ ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتغلّب المنتخب الإيطالي على ضيفه المنتخب الفرنسي (3-1) الخميس 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وسجل أهداف المنتخب الإيطالي كلّ من فرانتشيسكو بيو إسبوسيتو (26 و75 من ركلة جزاء) ودافيدي فراتيسي (63).

ووقّع مايكل أوليزيه على الهدف الوحيد لمنتخب "الديوك" في الدقيقة 10.

وشهدت الموقعة المثيرة إهدار الإيطالي سيباستيانو إسبوسيتو لركلة جزاء في الدقيقة 60.

وبهذا الانتصار الثمين رفعت إيطاليا رصيدها إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف والمواجهات أمام فرنسا الثانية ونقطة أمام بلجيكا الثالثة وباتت على أعتاب العبور إلى ربع نهائي البطولة القارية.

الكلمات المفتاحية
فرنسا كرة القدم ايطاليا الرياضة
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