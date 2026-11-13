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يوم الشهيد
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في ذكرى "يوم الشهيد".. وفد قيادي من حزب الله زار عوائل شهداء المقاومة في صيدا وجوارها

2026-11-13 23:25
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زار وفد قيادي من حزب الله عوائل شهداء المقاومة الإسلامية في قطاع صيدا، في ذكرى "يوم الشهيد"، ضمّ عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبَيْن حسين الجشي وإيهاب حمادة وشخصيات علمائية واجتماعية.

وشملت زيارة الوفد عوائل الشهداء في مدينة صيدا، تعمير عين الحلوة، حارة صيدا، بلدات كفرحتى والغازية وعنقون وإركي وبنعفول وزغدرايا وعزة وقناريت وحومين التحتا وزيتا ورومين.

وقدّم الوفد إلى عوائل الشهداء باقات ورد ودروع تكريمية، مجدّدًا العهد للشهداء بمواصلة مسيرتهم.

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حزب الله شهداء المقاومة الإسلامية يوم الشهيد صيدا عوائل شهداء المقاومة
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