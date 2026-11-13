في كلمة له بالمؤتمر الذي نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في العاصمة البريطانية لندن قبل أيام قلائل، حول مستقبل العراق، وتحديات السيادة الوطنية، وحصر السلاح بيد الدولة، والتحول الرقمي، قال المبعوث الأميركي لسورية والعراق توم باراك، "إن الولايات المتحدة الأميركية، تتحمل المسؤولية عما قامت به في العراق على مدى ثلاثة وعشرين عامًا، وأن الرؤية الأميركية الحالية تقوم على التعلم من دروس الماضي، فقد كنا ضيوفًا سيئين، وأن واشنطن لم تكن تلتزم في السابق بمبدأ ترك العراق يكون عراقًا، وهو ما تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغييره في المرحلة الراهنة"، وفق تعبيره.

هذا الاعتراف الخطير "فقد كنا ضيوفًا سيئين"، يختزل مشهدًا طويلًا، لم ينطلق ويبدأ من صفحة الغزو والاحتلال في صيف عام 2003، وإنما يمكن القول إنه انطلق وبدأ بصورة واقعية وعملية وملموسة لمن كان يراقب الوقائع والأحداث بدقة وعمق، منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية في شباط/فبراير من عام 1979، ومن ثم تنصيب صدام حسين رئيسًا للعراق بعد حوالي خمسة شهور، عبر مسرحية هزلية جرى تأليفها وإخراجها من قبل الدوائر السياسية والاستخباراتية الأميركية والبريطانية، كجزء من مخطط الإطاحة بالنظام السياسي الإسلامي الجديد في إيران.

كل المآسي والويلات التي مرت على العراق والعراقيين خلال عقدي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تسببت بها الولايات المتحدة والقوى الغربية المتحالفة معها، والقوى الإقليمية التابعة والخانعة لها، ابتداء من الحرب العبثية ضد إيران، التي استمرت ثمانية أعوام، وخلفت خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة، وبعد ذلك غزو دولة الكويت وما ترتب عليه من تبعات كارثية، حيث أعيد العراق عقودًا من الزمن إلى الوراء، ناهيك عن النهج الديكتاتوري الاستبدادي الدموي للنظام الحاكم في العراق حينذاك، الذي جعل من البلاد سجنًا كبيرًا لأغلب -إن لم يكن لجميع- العراقيين، بفضل الصمت والدعم الأميركي-الغربي.

وبقدر ما كانت صفحات ما قبل عام 2003 مأساوية ومؤلمة، فإن صفحات ذلك العام وما بعده، ربما كانت أشد قسوة ودموية، بسبب ما ارتكبته القوات الأميركية من جرائم ومجازر، وما اتخذته القيادات السياسية في واشنطن من قرارات ارتجالية متسرعة وغير مدروسة، وقد تكون مقصودة، أفضت إلى مشاكل وأزمات سياسية معقدة وشائكة، وخلقت فتنًا مجتمعية، وفتحت أبواب البلاد على مصاريعها للجماعات والتنظيمات الإرهابية التكفيرية، لتخلف أنهارًا من الدماء، وجبالًا من الأشلاء في كل زاوية وشارع وزقاق من أرض العراق.

من غير الواضح بما فيه الكفاية، ما الذي جعل باراك يتحدث بصراحة كبيرة جدًا، ويعترف بهذا الاعتراف الخطير، علمًا أن العديد من كبار الساسة الأميركيين، أقرّوا ويقرون بذلك، ولكن ليس بهذا الوضوح، بدءًا من جورج بوش الإبن، مرورًا بدونالد رامسفيلد، وكولن باول، وبول بريمر، وزلماي خليل زاد، وجون بولتون، وجون نيغروبونتي، وباراك أوباما، وهيلاري كلنتون، وجو بايدن، وصولًا إلى دونالد ترامب، وآخرين من قادة الجيش والمخابرات، ورجال الفكر والإعلام.

منطقيًا، يُفترض أن يقترن الاعتراف بالخطأ، بالعمل على تداركه ومعالجته وتلافي آثاره وتبعاته، بيد أن الأمر لا يبدو كذلك بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية بالمرة، فهي ترتكب الأخطاء على الدوام، وتعترف بما ارتكبته، لكنها بدلًا من تلافيها، تقوم بتكرارها. وأغلب الظن أن أسلوب الاعتراف يمثل نوعًا من المراوغة والتضليل، وعملية خلط للأوراق، ومحاولة القائمين على الأمور حاليًا، إبعاد وتشتيت الأنظار عما يجري في المرحلة الراهنة، والذهاب إلى القضايا الأخرى السابقة وتحميل المسؤولية لآخرين، علمًا أن المنهج والهدف هو واحد في كل المراحل، مع اختلاف الأشخاص.

ويخطئ كثيرًا من يفترض أو يتصور أن حصول الديمقراطيين على أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، سيحدث تغييرًا في السياسات الأميركية، لأن التنافس السياسي هناك يتمحور حول الشؤون والملفات والقضايا الداخلية، وطريقة تحقيق الأهداف المطلوبة، أكثر من ارتباطه بالقضايا والملفات الخارجية.

فهل يتصور أحد أن الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن ترفع يدها عن الكيان الصهيوني، أو يمكن أن تعمل بجد إلى إصلاح ما تسببت به من دمار وخراب في العراق وغير العراق، أو يمكن أن تقرر مناصرة الشعب الفلسطيني المظلوم، أو بأدنى تقدير، التوقف عن دعم آلة العدوان الصهيونية ضده، أو تعويض الجمهورية الإسلامية الإيرانية عما ألحقته بها من أذى وضرر وخسائر بشرية ومادية هائلة، جراء العقوبات والحصار والحروب المتواصلة عليها طيلة سبعة وأربعين عامًا؟.

الأميركيون يعرفون أنهم "ضيوف" سيئون حيثما يذهبون ويتوجهون، قبل أن يعترف ويقرّ بذلك مبعوث ترامب، ولكنهم مع ذلك يصرون على أن يظلوا سيئين ولا يتغيروا لأن مصالحهم وأهدافهم الخبيثة تقتضي أن يكونوا كذلك.

إذن، يمكن أن نصدق كلام باراك، ولكن من الصعب جدًا -أو من المستحيل- أن نصدق أنهم نادمون حقًا.

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