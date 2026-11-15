توصّل علماء جامعة كامبريدج University of Cambridge، في بريطانيا، إلى اكتشاف قد يحدث تحوّلًا جذريًا في حياة الأشخاص الذين تعرّضوا لنوبات قلبية حادّة.

مع الأسف، لا تمتلك خلايا عضلة قلب الإنسان البالغ قدرة كافية على التجدّد، لذلك يتناقص عددها تدريجيًا على مدى الحياة. تُعدّ النوبة القلبية صدمة شديدة للقلب، إذ قد تؤدي إلى فقدان ما يصل إلى مليار خلية من عضلته خلال وقت قصير، لتحلّ محلّ الأنسجة الميتة أنسجة ندبيّة. ينتج عن ذلك قصور في عمل القلب، والذي قد يلازم المريض طوال حياته.

هذا؛ واقترح باحثون من جامعة كامبريدج طريقة قد تساعد القلب في استئناف عملية انقسام خلاياه، وكان مفتاح هذا الاكتشاف غير متوقّع. في العام 2020، لفت انتباه العلماء أمر غريب يتعلّق بإحدى الجينات المسرطنة الرئيسة، وتحديدًا بروتين "Myc". إذ عندما يُنشّط هذا البروتين بوسائل خاصة في الكبد أو الرئتين، يحفّز تكاثرًا مكثّفًا للخلايا في هذين العضوين، لكنه لا يُحدث أيّ تأثير مماثل في عضلة القلب، فيبدو نشاطه غائبًا تمامًا.

خلال تجارب أُجريت على الفئران، توصّل العلماء إلى تفسير هذه الظاهرة، إذ تبيّن أنّ بروتين "Myc" لا يعمل بمفرده في القلب، يحتاج أيضًا إلى بروتين آخر يُعرف باسم "Cyclin T1". عندما يعمل البروتينان معًا، ينشّطان برنامج إنتاج الجينات اللازمة، ما يؤدّي إلى بدء انقسام خلايا عضلة القلب.

بعد تطبيق هذا العلاج على مجموعة من الفئران، لاحظ الباحثون أنّ قلوبها أصبحت تنقبض بقوة أكبر، وأنّ كمية الدم التي يضخّها القلب مع كلّ انقباضة ارتفعت بنحو 10% مقارنة بحيوانات المجموعة الضابطة.

يؤكّد مؤلفو الدراسة أنّ هذه النتائج لا تزال تمثّل بداية استكشاف الطريقة الجديدة، والعمل مستمر لزيادة فعّاليتها وإجراء تجارب على حيوانات أكبر حجمًا، فضلًا عن تقويم المخاطر المرتبطة بتنشيط بروتين "Myc"، والمعروف بارتباطه بجين مسرطن قوي. حتى تنشيطه لمدة قصيرة يتطلب إثباتات كافية على أنه لا يؤدي إلى إطلاق عملية تكوّن الأورام.

مع ذلك، تبدو هذه الفكرة واعدة للغاية، إذ يحاول العلماء، بدلًا من الاكتفاء بمعالجة عواقب النوبة القلبية، تحفيز قلب الإنسان البالغ على استعادة قدرته على النمو والانقسام، كما كان يحدث خلال تطوره في رحم الأم. الأهم أنّ الباحثين تمكّنوا من تحديد مسار جديد قد يفتح آفاقًا واعدة أمام علاج أمراض القلب.

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