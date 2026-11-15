هاجم مستوطنون، صباح اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026)، مزارعين في بلدة بيت دجن شرق نابلس، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، واستولوا على معداتهم وكميات من المحصول، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

هذا؛ وتتعرّض المنطقة لاعتداءات متكررة وشبه يومية من المستوطنين، تستهدف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وتعيق وصولهم إلى أراضيهم لتحصيل أرزاقهم.

وجاء الاعتداء بعد يوم من مهاجمة مستوطنين قاطفي الزيتون في منطقة خلة أبو هوان بالبلدة ذاتها، والاعتداء عليهم وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، عقب سرقة معدات ومفارش كانوا يستخدمونها في القطاف. تشمل اعتداءات المستوطنين أيضًا اقتلاع الأشجار المعمّرة وتجريف الأراضي وتدمير منشآت الري والبنية الزراعية، ما يلحق أضرارًا بمقومات النشاط الزراعي الفلسطيني.

في السياق، رصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى بداية الشهر الماضي، 62,916 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس. إذ نفذت قوات الاحتلال 48,174 اعتداءً، فيما نفّذ المستوطنون 14,742 اعتداءً.

اقتحامات واعتقالات في الضفة

كما شهدت الضفة الغربية، اليوم الأحد، اقتحامات ومداهمات للمنازل في مناطق مختلفة، تخلّلتها اعتقالات، شملت صحافيًا. إذ أفادت مصادر محلية لوسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري في مدينة رام الله وبلدة برقين غرب جنين، حيث داهمت منزل الصحافي محمد عتيق واعتقلته.

في محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرقي المدينة، فيما داهمت منازل عدة خلال اقتحام قرية بزاريا شمال غربي نابلس.

في جنوب الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع وداهمت منزلًا فيها، إضافة إلى مخيم بلاطة شرق نابلس، وسط انتشار لقواتها داخله واعتقال مواطنين.

في سياق الاعتداءات "الإسرائيلية"، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز حوارة، بالتزامن مع دخول تعزيزات عسكرية إضافية إلى المدينة.

الكلمات المفتاحية