أحبطت مجموعات الدفاع الجوي الروسية التابعة لقوات مجموعة "الشرق" هجومًا أوكرانيًا مكثفًا بالطائرات المسيّرة، في مقاطعة زاباروجيا، ودمّرت أكثر من 50 مسيّرة، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني 2026).

هذا؛ وأشارت الوزارة إلى أن طواقم محطات الرادار رصدت اقتراب المسيّرات في أجواء المقاطعة، ثم أحالت معلومات الرصد إلى مجموعات الدفاع الجوي عبر قنوات الاتصال والقيادة لاعتراضها وتدميرها.

الدفاع الجوي يدمّر أكثر من 50 مسيّرة

كما أوضحت الوزارة أن المسيّرات المدمّرة شملت طائرات هجومية من طراز "دارتس" و"دارتس-2" و"باتون"، وطائرات استطلاع من طراز "فلاي آي" و"شارك" و"فيكتور". وقالت إن تدميرها أحبط الهجوم الجوي وحمى الوحدات المتقدمة التابعة للقوات الروسية في المقاطعة.

استهداف موانئ ومنشآت طاقة

في بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها واصلت استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية للموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى سفن تنقل شحنات عسكرية إلى أوكرانيا. وحدّدت الوزارة محطة كهرباء فرعية في بلدة فيليكي ميغيريتشي بمقاطعة ريفني، والتي تدعم مراكز لوجستية تستخدمها القوات الأوكرانية لتخزين العتاد العسكري.

وفي ميناء تشورنومورسك بمقاطعة أوديسا، تضررت محطة عبّارات وإدارة الميناء ومحطة فرعية للكهرباء، وفقًا للبيان، وكانت هذه المرافق تُستخدم لتفريغ الشحنات العسكرية وتخزينها.

كما استُهدفت سفينة شحن كانت في طريقها إلى ميناء أوديسا، وقاطرتان للسكك الحديدية قرب محطة دنيبروبيتروفسك، أكدت الوزارة أنهما كانتا تُستخدمان لنقل شحنات مخصصة للقوات الأوكرانية.

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