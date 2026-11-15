أكد مصدر عسكري اندحار تحشيدات العدو السعودي من أطراف مديريتي ذوباب وباب المندب، عقب تضييق الخناق عليها من قبل أبطال القوات المسلحة اليمنية، مشيرًا إلى أن القوات المندحرة خسرت مواقعها وخطوطها الخلفية، واضطرت إلى الفرار باتجاه مدينة عدن تحت مبرر حمايتها.

وأوضح المصدر لـ"المسيرة" أن انسحاب تلك التحشيدات جاء بعد تعرضها للهزيمة وفقدانها مواقعها وخطوط إسنادها الخلفية، ما دفعها إلى مغادرة خطوط المواجهة والتوجه نحو عدن، في محاولة لتقديم تراجعها الميداني على أنه تحرك يندرج ضمن ترتيبات حماية المدينة.

واعتبر المصدر أن تبرير الهروب من خطوط المواجهة تحت عنوان "إعادة التموضع" يثبت حجم المخاوف من الوقوع في شرك القتل أو الأسر على يد أبطال القوات المسلحة، في ظل تضييق للخناق على تلك التحشيدات وفقدانها القدرة على الحفاظ على مواقعها.

وشدد المصدر العسكري على استمرار التصدي للتحشيدات المعادية، مؤكدًا أن القوات المسلحة ماضية في مواجهة التحركات السعودية وأدواتها ومرتزقتها والتعامل معها ميدانيًا، مع التمسك بمعادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

ووفق "المسيرة"، أعلنت التحشيدات التابعة للعدو السعودي في وقت سابق عن تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، وذلك في إطار ما سمته "خطة لإعادة تنظيم الانتشار الميداني وتعزيز الجاهزية القتالية في المحاور التي تفرضها مقتضيات المرحلة الراهنة".

الكلمات المفتاحية