وجّه متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران الياس كفوري، لمناسبة قرب حلول ذكرى الاستقلال، نداءً إلى الأسرة الدولية، جاء فيه: "الجنوب ما زال يتعذب مع الأسف ويعمل العدو "الإسرائيلي" على محاولة إخضاعه لمزاجه. يستغرب الإنسان كيف تستمر هذه الضربات "الإسرائيلية" وهذه الاستباحة لأرض الجنوب وهذه التعديات على الناس والممتلكات، وكأن الأسرة الدولية في سبات عميق، لا أحد يتدخل لردع المعتدي ولوقف هذه الاعتداءات الهمجية. في الجنوب أناس يتعذبون هم بحاجة للمساعدة على كل المستويات. أناشد المسؤولين في الدولة وفي خارجها وأبناء المنطقة، عليهم أن يساعدوا إخوتهم الذين يحاصرون. هم محاصرون من "إسرائيل" لا يستطيعون الحراك. عليهم أن يمدوا يد العون لهم بكل وسيلة. هذه قضية ليس فقط إنسانية، ولكن قضية سياسية بامتياز".

وأضاف: "الآن اليونيفيل على وشك ترك المنطقة. لمن نتركها؟ نناشد المسؤولين الدوليين، الأمم المتحدة والدول الكبرى، ردع "إسرائيل" وإيقافها عند حدها، وأن تتيح للناس المقيمين في الجنوب أن يستفيدوا من أرضهم. "إسرائيل" تمنعهم من أن يرتادوا أرضهم ويقطفوا ثمارها من زيتون وأشجار مثمرة أخرى، وهي تعتدي على الأشجار أيضًا وليس فقط على الناس".

وتابع كفوري: "نحن على بعد أيام من عيد الاستقلال، ولكن أي استقلال والأرض محتلة والناس تتعذب وتعاني من شتى المشاكل والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها؟ وخاصة الذين أجبروا على ترك بلداتهم وقراهم بسبب استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية"! أي استقلال هذا، والناس جياع والناس تتألم والناس بعيدة عن أرضها وعن ممتلكاتها!".

وناشد "الأسرة الدولية إنهاء الاحتلال". وقال: "أولى مهمة لدينا هي العمل على انسحاب "إسرائيل" من كل الأراضي اللبنانية، وقد وعدونا بذلك. أين الأمم المتحدة وأين الولايات المتحدة؟ وأين الدول الكبرى التي وعدت بذلك؟ هناك أيضًا قرارات صدرت بهذا الشأن نأمل تطبيقها، ونأمل أن ينتهي هذا الليل وينبلج فجر السلام والطمأنينة والازدهار والعودة إلى الربوع. نأمل أن يأتي الاستقلال وقد بدأ الاحتلال بالانسحاب، وأن يستعيد لبنان سيادته وحرية أبنائه والعمل في الأرض. الناس ممنوعة الآن أن تعمل في أرضها، وهذا منتهى الظلم. هذا ظلم كبير يجب أن ينتهي".

وطالب بـ"تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإبقاء قوات اليونيفيل وتقوية هذه القوات وإعطائها صلاحيات لتستطيع ردع المعتدي"، آملًا أن "تأتي ذكرى الاستقلال بالسلام والراحة والطمأنينة والسيادة للبنان". وختم: "نحن نتوق إلى السلام، إلى الحرية، إلى الأيام الجميلة التي كانت في جنوب لبنان. وجنوب لبنان من أجمل بقاع الأرض، نأمل أن يعود له بهاؤه وسلامه وتعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

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