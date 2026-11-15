أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء عبد القادر المرتضى، اليوم الأحد (15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، الإفراج عن 600 أسير من أسرى أدوات التحشيد التابعة للعدو السعودي، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر واصفًا عملية العفو والإفراج عن الأسرى بأنها "أكبر عملية إفراج من طرف واحد في تاريخ المواجهات".

وأشار، في مؤتمر صحافي في صنعاء، إلى أن 2612 أسيرًا أُفرج عنهم في مبادرات سابقة من طرف واحد، مؤكدًا أن التعامل مع ملف الأسرى لا ينطلق من "روحية انتقامية"، إنما لكونه ملفًا إنسانيًا تُستغل فيه الفرص لتخفيف معاناة الأسرى وأسرهم.

رصد عمليات تنكيل وتعذيب أسرى في السجون

وقال المرتضى إنهم رصدوا تعرّض أكثر من 4 أسرى لعمليات تنكيل وتعذيب في سجون الطرف الآخر، مشيرًا إلى أن الطرف الآخر لم يقدم أي مبادرة إنسانية أو يُفرج عن أسرى من طرف واحد طوال مدة المواجهة. وأشار إلى أن الطرف الآخر يقف على النقيض من صنعاء في ملف الأسرى، محوّلًا إياه إلى ميدان للاستغلال وتعميق معاناة الشعب اليمني.

هذا؛ وتوجّه المرتضى إلى الأسرى المفرج عنهم بقوله إن العفو فرصة "لتصحيح الخطأ والعودة إلى حضن الوطن".

المرتضى: مستعدون لتنفيذ اتفاق الأسرى

كما أكد المرتضى الاستعداد لتنفيذ اتفاق الأسرى الأخير ومعالجة ما يلزم من جانبهم، قائلًا إن التصعيد لا يشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاق، لأن قضية الأسرى، "ملف إنساني منفصل".

إلى جانب ذلك، عزا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في صنعاء السبب الأول لتعطيل الاتفاق إلى تنصل الطرف الآخر من تنفيذ ما يخصه، مضيفًا أن السبب الآخر يعود إلى إيقاف المبعوث الأممي المشاورات في ملف الأسرى. وأضاف أن معلوماتهم تفيد بوجود تعليمات من السعودية للطرف الآخر والأمم المتحدة بإيقاف أي تقدم في هذا الملف.

وفي رسالة إلى عائلات الأسرى، أكد المرتضى أن صنعاء ستواصل السعي بكل الوسائل لتحرير أبنائهم، قائلًا: "نؤكد لأسرانا الكرام أننا سنسعى بكل السبل لتحرير أبنائهم، ولن نألو جهدًا في ذلك". وأشار إلى وجود أعداد كبيرة من أسرى الطرف الآخر خلال التصعيد الحالي، مثمّنًا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسهيل عملية الإفراج.

تأتي هذه التطورات وسط خوض القوات المسلحة اليمنية، منذ تجدّد العدوان على البلاد، معارك ضارية مع التحشيدات العسكرية التابعة للسعودية، تمكنت على إثرها من السيطرة على مديريات عديدة في الساحل الغربي للبلاد ومناطق واسعة من لحج وتعز.

كما تواصل القوات اليمنية استهداف المطارات ومرافق الطاقة السعودية، في إطار ردها على العدوان، ولإجبار الرياض على وقف الحرب والحصار الممتد منذ أكثر من 10 أعوام.

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