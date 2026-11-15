أعلن أساتذة مركز الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) الفقهي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تضامنهم ودعمهم لعلماء البحرين، مدينين بشدة تصاعد الضغوط الأمنية والقضائية بحقهم، واستمرار اعتقالهم ومحاكمتهم، ومطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وأكد الموقعون على البيان، في مستهل موقفهم، الدور التاريخي للحوزات العلمية بوصفها "حارسةً لمعارف أهل البيت للعصمة والطهارة، ومدافعةً عن حرمة التوحيد والدين، ورائدةً في صيانة كرامة الأمة الإسلامية وحقوقها الإنسانية"، مشددين على أن "مكانة علماء الدين مكانةٌ نابعة من رسالة الأنبياء"، وأن إخضاعهم لإجراءات أمنية من شأنه أن يُلحق أضرارًا لا تُعوَّض بالرأسمال المعنوي والوحدة الاجتماعية للمجتمع.

وفي معرض رفضهم للإجراءات المتخذة بحق علماء البحرين، شدد الأساتذة على أنه "لا يحق لأي حكومة أو سلطة سياسية أن تحوّل، باستخدام الأدوات الأمنية والقضائية، الأنشطة الدينية والعلمية والتبليغية المشروعة للعلماء إلى أمرٍ جنائي"، معتبرين أن الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها لا يمكن أن يشكل مبررًا لانتهاك حقوق المواطنين أو تقييد حرياتهم الدينية المشروعة.

ودعا البيان الحكومة البحرينية إلى "أن تفصل حدودها عن مجرمي العالم، ولا سيما أميركا والكيان الصهيوني، وأن تعود إلى صفوف شعبها وتلبي تطلعاته المشروعة"، مطالبًا بضمان محاكمة عادلة للمعتقلين، وتأمين وصولهم بحرية إلى محاميهم، وإجراء تحقيق شفاف في ادعاءات التعذيب.

كما أكد الموقعون أن "أي اعتراف يُنتزع بالإكراه والضغط لا اعتبار له شرعًا ولا قانونًا"، مشددين على أن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن العلماء الذين يُحتجزون لمجرد قيامهم بأنشطة دينية وعلمية مشروعة، مطلبٌ جدي".

وأعرب الأساتذة عن مواساتهم وتضامنهم مع علماء البحرين، ولا سيما سماحة آية الله الشيخ محمد صنقور، وسماحة الشيخ علي الصددي، وسماحة الشيخ محمود العالي، محذرين مسؤولي الحكومة من تداعيات استمرار التعاملات القهرية مع علماء الدين.

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات لن تؤدي إلى إسكات صوت المطالبة بالحق وتبيين المعارف الإلهية، بل ستسهم في توسيع فجوة انعدام الثقة بين الحاكمية والشعب، مؤكدًا أن "سبيل تحقيق الأمن والاستقرار الدائم ليس في القمع والضغط، بل في إقامة العدل".

وفي ختام موقفهم، دعا الموقعون الحوزات العلمية، ولا سيما في مشهد وقم والنجف، إلى اتخاذ "موقفٍ شجاع" إزاء ما يتعرض له علماء البحرين، كما طالبوا المراجع العظام والمجامع العلمية في العالم الإسلامي بإعلان موقف صريح ومسؤول دفاعًا عن حقوقهم.

وشدد البيان على أن دعم علماء البحرين "ليس دفاعًا عن تيار سياسي أو انتماءٍ خاص، بل هو دفاع عن حقانية الرسالة الدينية، واستقلال الأنشطة الحوزوية، وحرمة مكانة علماء الدين".

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