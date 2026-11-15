يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان، مستهدفاً عدداً من المناطق بالقصف المدفعي والغارات الجوية والتفجيرات، إلى جانب التمشيط بالأسلحة الرشاشة، وذلك اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وفي التفاصيل، استهدف القصف المدفعي المُعادي وادي زبقين ووادي الحجير، ولا سيما جهته المحاذية لبلدة تولين، إضافة إلى أطراف بلدتي برعشيت ومجدل سلم وبلدة المنصوري. كما طالت اعتداءات مدفعية الاحتلال بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل.

وعلى صعيد الغارات الجوية، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة استهدفت أطراف بلدة القنطرة في قضاء مرجعيون، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة كفرتبنيت في قضاء النبطية.

وفي سياق الاعتداءات، نفّذ جيش العدو تفجيراً في بلدة القنطرة عند الساعة 3:50 فجراً، بالتزامن مع استمرار التمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر الشرقية ومدينة الخيام.

كذلك، حلّقت طائرة مسيّرة "إسرائيلية" (درون) على علوّ منخفض فوق بلدة برعشيت الجنوبية، في إطار الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة على مناطق جنوب لبنان.

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