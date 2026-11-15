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أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإسلامي، تعرّض ناقلتي نفط لانفجارين هائلين إثر اصطدامهما بألغام بحرية، أثناء عبورهما المسار الجنوبي غير المسموح به في مضيق هرمز، خلال الساعات الماضية.

وقالت العلاقات العامة إن الناقلتين حاولتا العبور خلسةً، بعد إطفاء جميع أنظمة التعرّف وتحديد المواقع، وبدعم وتضليل من الجيش الأميركي، مشيرةً إلى أن النيران اشتعلت فيهما عقب اصطدامهما بالألغام البحرية وحدوث انفجار شديد للغاية.

وأضافت أن إحدى السفينتين، وهي من فئة الناقلات العملاقة وتحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، غرقت في المياه الجنوبية للخليج، إثر الانفجار والحريق الشديدين.

ودعت القوة البحرية الصيادين الذين يمارسون الصيد في تلك المناطق إلى مراعاة إجراءات السلامة، تجنبًا للاصطدام بحطام ناقلة النفط الغارقة.

كما حذّرت مالكي ناقلات النفط ومديري شركات الشحن وأطقم السفن من الاقتراب من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، داعيةً إياهم إلى عدم الانخداع بالجيش الأميركي، ومؤكدةً أن مصير جميع السفن التي تنتهك الترتيبات الإيرانية في المضيق وتدخل المنطقة المحظورة والملوّثة سيكون مماثلًا.

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