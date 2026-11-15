صدرت نتائج انتخابات عضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، بفوز أربعة مرشحين، في الاستحقاق الذي شهد منافسة بين لوائح مدعومة من قوى سياسية عدة ومرشحين مستقلين.

وأظهرت النتائج الخسارة التي مُني بها مرشحي القوات والكتائب أمام المرشحين المدعومين من الثنائي الوطني والتيار الوطني الحر، فقد حلّ إيلي قليموس في المرتبة الأولى بحصوله على 1819 صوتًا، تلاه وسام عفيف بو طايع بـ1716 صوتًا، ثم مايا محمد شهاب بـ1628 صوتًا، ووسام رفيق عيد بـ1461 صوتًا.

وقليموس مرشح مستقل وعضو سابق في مجلس النقابة، فيما ترشّح بو طايع بدعم من "التيار الوطني الحر". أما شهاب، وهي مرشحة مستقلة، فحظيت بدعم "تيار المستقبل"، فيما نال عيد دعم الثنائي الوطني.

ويُعدّ فوز عيد لافتًا، إذ يُسجّل انتخاب أول مرشح شيعي لعضوية مجلس النقابة منذ أكثر من عشر سنوات.



وكانت العملية الانتخابية قد انطلقت صباح الأحد لاختيار أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة، من أصل 12 عضوًا منتخبًا، لولاية تمتد ثلاث سنوات، وفق نظام التجديد السنوي لثلث أعضاء المجلس.

وتنافست في الانتخابات لوائح مدعومة من قوى سياسية عدة، أبرزها اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر"، ولائحة تحظى بدعم "القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" و"تيار المستقبل"، إلى جانب ستة مرشحين مستقلين.

وينتخب المحامون أربعة أعضاء من أصل 12 عضوًا منتخبًا في مجلس النقابة، وفق نظام التجديد السنوي لثلث الأعضاء، على أن تمتد ولاية الأعضاء الجدد ثلاث سنوات.

وتأتي الانتخابات بعدما أُرجئت من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

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