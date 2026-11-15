أفاد مصدر عسكري يمني لوسائل إعلام يمنية بأنّ القوات المسلحة اليمنية نفّذت أكبر عملية التفاف من أطراف جبال الوازعية وكهبوب إلى خور عميرة في محافظة لحج، ممتدةً إلى أكثر من 60 كيلومترًا عبر سلاسل جبلية وعرة، وأجبرت تحشيدات تابعة للقوات السعودية على الانسحاب من مواقع عدة.

وأوضح المصدر أنّ "العملية امتدّت من جبال كهبوب غربًا والمقاطرة شرقًا في اتجاه المضاربة، وتخلَّلتها مواجهات عنيفة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف التحشيدات".

وأضاف: "أجبرت القوات اليمنية هذه التحشيدات على الانسحاب من مطار ذوباب وأطراف كهبوب ومحيط باب المندب والسقيا، وامتدّت الانسحابات على طول الشريط الساحلي، من باب المندب وجبهات المضاربة إلى ما بعد خور عميرة وجبال خرز في لحج".

ولفت إلى أنّ "عملية الالتفاف عزّزت تأمين المناطق المحيطة في باب المندب من الجهة الشرقية، وأحكمت، السيطرة على المناطق التي تشكّل عمقًا استراتيجيًا للمضيق، من كهبوب إلى خور عميرة".

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