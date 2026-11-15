تواصل سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر تصعيد عمليات الاعتقال والملاحقة، واستخدام منظومة القضاء العسكري وأدوات الاعتقال التعسفي، بما فيها الاعتقال الإداري، أو تحت ذريعة "التحريض"، التي تحولت إلى أبرز الادعاءات الفضفاضة التي يستند إليها الاحتلال في ملاحقة واعتقال مئات الفلسطينيين، بمن فيهم الصحفيون، في محاولة لتجريم العمل الصحفي وملاحقة العاملين فيه.

وفي هذا الاطار، وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" 38 صحفيًا وصحفية في سجونها، بينهم خمس صحفيات، وذلك عقب اعتقال صحفي من جنين اليوم الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026.



وأشار النادي في بيان، إلى أن "صحفيين اثنين من قطاع غزة لا يزالان رهن الإخفاء القسري منذ السابع من تشرين الأول 2023 دون معلومات واضحة عن مصيرهما أو ظروف احتجازهما"، لافتًا إلى أن استهداف الصحفيين يتواصل عبر الاعتقال والملاحقة واستخدام القضاء العسكري، في محاولة لتجريم العمل الصحفي.



وأوضح النادي أن الصحفيين المعتقلين يتعرضون للانتهاكات التي تطال الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن أكثر من 260 صحفيًا وصحفية قتلوا في قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول عام 2023.



وكان النادي أكد في أيلول الماضي أن سياسات سلطات الاحتلال، تقيّد قدرة الصحفيين والصحفيات على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين وضمان حقهم في ممارسة عملهم، والعمل على وقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم.

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