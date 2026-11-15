أعلن مساعد رئيس الجمهورية الإيرانية ورئيس منظمة الطاقة النووية محمد إسلامي إحراز العلماء الإيرانيين تقدمًا في إنتاج أول منظومة للاندماج النووي "توكاماك".

وقال في تصريح الأحد 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، إن إيران حققت تقدمًا ملحوظًا في إنتاج أول منظومة للاندماج النووي في إيران، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس تقدم إيران إلى حدود المعرفة ومواكبتها الدول المتقدمة في العالم.

وأعرب رئيس منظمة الطاقة النووية عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات على أيدي العلماء الإيرانيين، قائلًا: "إننا نأمل أن يدخل أول "توكاماك" إيراني، الذي يُصنّع بالاعتماد الكامل على المعرفة الوطنية، ويمكننا استخدامه بوصفه تكنولوجيا رائدة، حيز التشغيل وفق الجدول الزمني المحدد".

وختم إسلامي تصريحه بالقول: "إن الهدف من هذا المشروع الكبير هو إثبات حقيقة للعالم، مفادها أن الإيرانيين يمتلكون الكفاءة لتحقيق أفضل الإنجازات، وأنهم قادرون على منافسة القوى العالمية في أعلى المستويات التكنولوجية".

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