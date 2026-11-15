بيان صادر عن وحدة المهن الحرة في حزب الله:

تتوجه وحدة المهن الحرة في حزب الله بالتهنئة إلى عموم المحامين بإنجازهم اليوم الانتخابي المميّز في نقابة المحامين في بيروت وانتصار منطق الميثاقية والوحدة الوطنية وهذا بعد سنوات من السعي والمطالبة.

وإذ تعلن وحدة المهن الحرة عن اعتزازها بفوز المرشحين المدعومين منها: المرشح وسام عيد، والمرشح وسيم بو طايع، والمرشحة المستقلة مايا شهاب وتتوجه إليهم بالتهنئة. تتوجه كذلك بالتهنئة الى المرشح المستقل إيلي قليموس.

وتتوجه الوحدة بالشكر إلى الأخوة والأخوات المحامين في تجمع المحامين في حزب الله على جهودهم الطيبة في التحضير والمشاركة في الانتخابات.

وتتمنى وحدة المهن الحرة لنقابة المحامين والزملاء المحامين بإحداث نقلة نوعية في دور وأداء نقابتهم سواء فيما يتعلق بتطوير المهنة والاهتمام بمصالح المحامين وكذلك - وهو الدور الأساس - الاهتمام بالحضور في مواجهة العدوان الصهيوني اليومي على جزء أساسي من أهلنا ووطننا في الجنوب وهو واجب وطني وحقوقي يكفله الدستور وكل المواثيق الدولية.

الكلمات المفتاحية