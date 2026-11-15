أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات نوعية استهدفت العمق السعودي وتجمعات قوات العدو، في تصعيد يفاقم مأزق الرياض عسكريًا واقتصاديًا، ويضع منشآتها الحيوية تحت دائرة النار.

وفي بيان الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قال العميد يحيى سريع: "تمكنت قواتنا المسلحة بفضل الله من استهداف مطار خالد الدولي والمركز المالي في عاصمة العدو السعودي الرياض بصاروخين بالستيين"، مؤكدًا أن "العملية حققت هدفها بنجاح".

وتأتي هذه العملية بعد دقائق قليلة من إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة عن "استهداف تحشيدات العدو السعودي التابعة للضابط السعودي بدر الحربي في معسكر "قعوة" ومواقع مجاورة له بمحافظة لحج بستة صواريخ بالستية".

وأكّد متحدث القوات المسلحة أن "الإصابة كانت مباشرة، وخلّفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد كبير من الآليات".

وبهذه العمليات تضاعف القوات المسلحة اليمنية خسائر العدو السعودي الاقتصادية والعسكرية، وتضع منشآته الاقتصادية العملاقة تحت دائرة النار، مكبّدةً إيّاه خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وفي بيان آخر، جدّد العميد يحيى سريع نفي مزاعم العدو السعودي المتكررة بشأن استهداف المقدسات، مؤكدًا أن العمليات اليمنية تقتصر على المنشآت النفطية وقواعده العسكرية.

وقال العميد سريع: "بعد تلقّيه صفعاتٍ مؤلمةً في الميدان، يجدّد العدو السعودي بهتانه العظيم بالادعاء أنه اعترض مسيّرتين في أجواء مكة المكرمة وأخرى في المدينة المنورة"، مشددًا على أن "هذا كذبٌ وافتراءٌ، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية فقط"، مضيفًا أن "على العدو تقبُّل الهزيمة في الميدان دون التستر خلف المقدسات الإسلامية".

وفي حصيلة الاعتداءات السعودية التي طالت اليمن خلال الساعات الماضية، قال العميد سريع: "شنّ الطيران الحربي السعودي خلال الـ24 ساعة الماضية 75 غارةً جويةً وصاروخًا، استهدف بها الأعيان المدنية في محافظات صعدة وتعز ولحج والجوف ومأرب".

وبيّن أن الاعتداءات السعودية تمت "من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والعدوان الصاروخي من نجران"، مؤكدًا أن الاعتداءات "خلّفت شهداء وجرحى من المدنيين".

وفي ختام البيان، نوّه العميد يحيى سريع إلى أن "إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد على بلدنا بلغ 5095 غارةً جويةً وصاروخًا".

كذلك، قال العميد سريع في بيان إن "قواتنا المسلحة تمكنت من استهداف محطتي ضخ النفط رقم 5 و6 في خط شرق غرب بمنطقة الرياض بطائرتين مسيرتين وحققت العملية أهدافها بنجاح".

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