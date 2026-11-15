أحيث عائلة الشهيد المجاهد هادي ضاهر الذكرى السنوية الثانية لاستشهاده بلقاء وفاء أٌقِيم عند ضريحه في جبّانة العائلة في مدينة صيدا، الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بحضور ممثّل قيادة حزب الله الشيخ عطا الله حمود، ممثّلو أحزاب وتيارات وطنية وفلسطينية، فعاليات سياسية وحزبية واجتماعية وإعلامية وثقافية وتربوية وأهلية وبلدية ومخاتير وعلماء وعوائل شهداء، وحشد من أهالي المدينة وجوارها.

وألقى والد الشهيد هادي ضاهر مسؤول قطاع صيدا في حزب الله، الشيخ زيد ضاهر، كلمة خلال اللقاء، قال فيها: "هادي ضاهر واحد من آلاف المجاهدين ومن آلاف الشهداء في هذا البلد، واحد من الآلاف الذين اتخذوا قرارًا بالشهادة وليس فقط قرارًا بالجهاد، فهو اتخذ قرارًا بالشهادة كما غيره من الشهداء".

أضاف الشيخ ضاهر: "هادي، كما غيره من الشهداء، اتخذ قرارًا بأنْ يقول: لا للغطرسة والظلم والاستبداد وحرب الإبادة. هادي كما غيره من كل الشهداء والمجاهدين وكل الأحرار في العالم قرَّر أنْ يكون عائقًا في وجه هؤلاء الأعداء".



وتابع قائلًا: "عندما نحتفل بهذه الذكرى وغيرها من كل الشهداء نقول: إنّنا لن نخضع للضغوط مهما كلَّفت التضحيات ومهما بلغت الأثمان. نحن في هذا اليوم يوم هذا الشهيد، نؤكّد التزامنا بهذا الخط ونؤكّد أنّنا سنقدِّم أغلى ما عندنا من أجل أنْ نحقق أهدافنا، وفي مقدِّمها رفع الظلم عن المظلومين".

وفي ختام اللقاء، تقبَّل والد الشهيد وأقربائه وأصدقائه التبريكات بشهادته.

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