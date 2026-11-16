أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة الإسلامية أن ناقلتي نفط مخالفتين حاولتا، قبل ساعات من صباح اليوم الاثنين 16 تشين الثاني/نوفمبر 2026، العبور عبر المسار الجنوبي المحظور في مضيق هرمز، بتوجيه ودعم من القوات الأميركية، قبل اصطدامهما بألغام بحرية ووقوع انفجارات هائلة فيهما.

وأوضحت العلاقات العامة التابعة للقوة البحرية في حرس الثورة في بيان أن الناقلتين انفجرتا على مسافة قصيرة من الناقلتين السابقتين ليرتفع عدد ناقلات النفط التي اشتعلت وغرقت في مضيق هرمز منذ أمس إلى 6 ناقلات.

وأشارت إلى أن التلوث الناجم عن انفجار وغرق الناقلات امتد إلى مختلف سواحل المضيق ومياهه.

وأكدت العلاقات العامة في بيانها أن "إجراءاتنا العقابية تأتي ردًا على الحصار غير القانوني الذي يفرضه الجيش الأميركي وانتهاك اللوائح الإيرانية المنظمة للملاحة في مضيق هرمز".

وشدد البيان على أن القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية، ستتعامل بحزم مع ناقلات النفط المخالفة في مضيق هرمز.

وجدد البيان التحذير لمالكي الشركات النفطية من أن المسار الجنوبي الأميركي المستحدث في مضيق هرمز مفخخ بالألغام، وأن الثقة بأكاذيب المسؤولين العسكريين الأميركيين والتعاون معهم سيجعلان ناقلاتكم فريسة للنيران".



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