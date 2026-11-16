ردّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على التصريحات الأخيرة لوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، لافتًا إلى أن مقولة "لا تتحدثوا عن القوانين مع من يحملون السيوف" تفوّه بها قائد روماني وانتهى به الأمر مهزومًا.

وأوضح عراقجي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا: "إن حملة ذلك القائد الروماني العسكرية انتهت، على الرغم من تفوقه العددي، بهزيمة ساحقة"، مضيفًا أنه "بعد فراره من ساحة المعركة قُطع رأسه".

وختم وزير الخارجية الايراني رده موجهًا كلامه لوزير الحرب الأميركي بالقول: "إن الذين لا يستطيعون تذكّر الماضي محكوم عليهم بتكراره".

وتأتي تصريحات عراقجي ردًا على منشور لهيغسيث، عبر منصة "إكس"، أعاد فيه الأخير نشر مقطع فيديو لخطاب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمام "الجمعية الفيدرالية" في واشنطن، مرفقًا إياه بعبارة: "توقفوا عن التحدث بالقوانين إلى رجال يحملون السيوف".

وكان روبيو قد استشهد بهذه المقولة التاريخية المنسوبة إلى قائد روماني لتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "واشنطن لن تسمح للمحكمة بفرض قراراتها على المواطنين الأميركيين".



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